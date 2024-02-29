Новый виток туризма: грузопассажирский паром между Сочи и Трабзоном — планы и перспективы

В Сочи намерены запустить паром в турецкий город Трабзон

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Генеральный директор торгового морского порта в Сочи, Юрий Владимиров, сообщил о намерении руководства компании приобрести свой собственный грузопассажирский паром для развития туризма и организации маршрута в Трабзон в Турции. По его словам, поиск подходящего судна уже начат.

Фото: Openverse by mikecogh is licensed under CC BY 2.0

Идея о запуске грузопассажирского парома между Сочи и Турцией была высказана еще в прошлом году главой торгово-промышленной палаты Трабзона, Эркутом Челеби, который объявил о возобновлении этого маршрута после девятилетнего перерыва. По его планам, соглашение об этом должно было быть подписано 6 апреля, а запуск парома запланирован на май. Ожидалось, что паром сможет перевозить до 300 пассажиров и 200 автомобилей.

Юрий Владимиров отметил, что торговый порт в Сочи уже подготовил всю необходимую инфраструктуру для приема парома. Однако пока не удалось найти подходящее судно для организации пассажирских перевозок между двумя странами, и в настоящее время руководство порта ищет подходящий морской транспорт для этой цели.

"Мы рассматриваем возможность приобретения парома для регулярных поездок из Сочи в Трабзон, поскольку видим потенциал в этом направлении. Паром будет предназначен для пассажиров, прибывающих на собственных автомобилях, и он будет востребован. Однако это будет небольшое судно, вмещающее максимум 300 человек и около 60-80 автомобилей. На данный момент такого судна на рынке даже на востоке нет", — отметил Владимиров.

Он также подчеркнул, что запуск парома между Сочи и Трабзоном будет способствовать развитию туризма и экономическому росту не только порта, но и обеих стран. Владимиров также подтвердил, что паром будет оборудован всей необходимой комфортной инфраструктурой, включая удобные каюты и бары, а стоимость билетов будет доступной.

В целом, генеральный директор порта отметил, что компания открыта к сотрудничеству как с российскими, так и с зарубежными операторами, и рассматривает предложения относительно приобретения парома, который соответствовал бы требованиям для организации морского сообщения между олимпийской столицей и Трабзоном.