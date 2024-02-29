Путешествие в Европу: какие документы нужны для визы и сколько она стоит

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Жительница Сибири предоставила руководство по получению шенгенской визы в 2024 году

1:47
Туризм

Журналистка Анна Скок в начале 2024 года получила шенгенскую визу и поделилась своим опытом, обсуждая, усложнился ли процесс отдыха в Европе.

Жительница Сибири предоставила руководство по получению шенгенской визы в 2024 году
Фото: https://static.tildacdn.com/tild3537-3063-4231-b265-316530353137/sheng.jpg

Анна отметила, что несколько стран Европейского союза по-прежнему требуют визы для российских граждан. Она решила посетить Италию и начала оформление визы за четыре месяца до запланированного отпуска, следя за доступностью слотов на сайтах визовых центров. Список необходимых документов включал справки, выписки из банка, анкеты и билеты на самолет.

"Например, согласно официальному сайту, для получения визы требуется иметь всего лишь 20 евро на день на каждого путешественника. Однако эти цифры кажутся устаревшими, учитывая текущие цены. Такие суммы хватят разве что на обед без вина или на пару сувениров, но для оплаты визы — недостаточно", — поделилась она.

Анна также отметила, что для каждого туриста на счету должно быть не менее 300 тысяч рублей. Однако это не означает, что для двух человек нужно иметь 600 тысяч, поскольку можно использовать одну выписку и снять деньги, переведя их на другую карту. За визу журналистка заплатила 80 евро консульского сбора и сервисный сбор в размере 3850 рублей.

Подготовив все необходимые документы, Анна сдала их в визовый центр. Она отметила, что в 2019 году получение визы обходилось значительно дешевле и занимало всего 4 дня. Однако в текущей ситуации оформление заняло больше времени: девушка подала документы 13 декабря 2023 года и получила визу только 25 января 2024 года.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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