Морские курорты остаются на пике популярности среди российских туристов на лето 2024 года, привлекая 68% всех бронирований в новом сезоне. Руководитель парк-отеля Azimut Plus Residence, Елизавета Жукова, поделилась своими прогнозами о наиболее востребованных направлениях.
"Отдых на море остается лидирующим направлением среди российских туристов, составляя 68% от общего объема бронирований. Этот вид отдыха особенно популярен среди семей с детьми", — отметила эксперт.
По ее словам, в "пиковый" сезон наиболее востребованными городами для путешествий по России остаются Сочи, Москва и Петербург. В топ-5 также входят Калининград и Минеральные Воды.
"Кроме того, популярностью среди российских туристов пользуются Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Казань и Уфа. Существуют также туры на два-три дня, позволяющие посетить Псков, Новгород или Карелию — это привлекательный вариант для любителей "быстрых" путешествий.
Ну и, конечно, Золотое кольцо России остается одним из самых доступных маршрутов для жителей центральной части страны. Здесь можно выбрать несколько городов для ознакомления с историей и достопримечательностями, а можно прокатиться по всему маршруту — все зависит от времени, выделенного на отдых, и финансовых возможностей".
Эксперт добавила, что в последнее время все большую популярность набирает отдых в Абхазии. В прошлом году количество забронированных номеров в гостиницах региона увеличилось на 30%. Абхазия привлекает туристов своими относительно низкими ценами: отдых здесь обходится значительно дешевле, чем в соседнем Сочи.
Новейший материал, согласно последним отчетам, обещает революционные перспективы для автопроизводителей и может даже стать основой для создания бронежилетов следующего поколения.