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Летний отдых 2024: почему морские курорты стали №1 выбором российских туристов

Выявлены наиболее востребованные среди россиян места для летнего отдыха в 2024 году

1:44
Туризм

Морские курорты остаются на пике популярности среди российских туристов на лето 2024 года, привлекая 68% всех бронирований в новом сезоне. Руководитель парк-отеля Azimut Plus Residence, Елизавета Жукова, поделилась своими прогнозами о наиболее востребованных направлениях.

Выявлены наиболее востребованные среди россиян места для летнего отдыха в 2024 году
Фото: flickr.com by Кармен Фиано is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Отдых на море остается лидирующим направлением среди российских туристов, составляя 68% от общего объема бронирований. Этот вид отдыха особенно популярен среди семей с детьми", — отметила эксперт.

По ее словам, в "пиковый" сезон наиболее востребованными городами для путешествий по России остаются Сочи, Москва и Петербург. В топ-5 также входят Калининград и Минеральные Воды.

"Кроме того, популярностью среди российских туристов пользуются Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Казань и Уфа. Существуют также туры на два-три дня, позволяющие посетить Псков, Новгород или Карелию — это привлекательный вариант для любителей "быстрых" путешествий.

Ну и, конечно, Золотое кольцо России остается одним из самых доступных маршрутов для жителей центральной части страны. Здесь можно выбрать несколько городов для ознакомления с историей и достопримечательностями, а можно прокатиться по всему маршруту — все зависит от времени, выделенного на отдых, и финансовых возможностей".

Эксперт добавила, что в последнее время все большую популярность набирает отдых в Абхазии. В прошлом году количество забронированных номеров в гостиницах региона увеличилось на 30%. Абхазия привлекает туристов своими относительно низкими ценами: отдых здесь обходится значительно дешевле, чем в соседнем Сочи.

Туры на лето: куда полететь отдыхать в 2024 году?
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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