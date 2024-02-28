Лучшие направления для весеннего пляжного отдыха: обзор от OneTwoTrip

OneTwoTrip: в марте самым востребованным местом для пляжного отдыха является Дубай

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали данные о бронированиях и выявили наиболее популярные направления для пляжного отдыха в начале весны.

Согласно результатам, самым популярным направлением оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), особенно город Дубай. Средняя цена номера в трехзвездочном отеле в этом курортном городе в марте составляет примерно 4,6 тысячи рублей за ночь.

На втором месте идет Пхукет в Таиланде. Проживание на этом острове в начале весны обойдется примерно в 2 тысячи рублей в сутки. Представители сервиса отметили, что в начале весны на острове достаточно жарко, температура воздуха составляет не менее 30 градусов, а температура воды в море около 28 градусов.

На третьем месте списка находится Бали в Индонезии. В первый месяц весны на этом острове также сухо и жарко, с температурой воздуха и воды около 30 градусов. Примерная стоимость номера в трехзвездочной гостинице на курорте Денпасар составляет около 1,8 тысячи рублей в день.

Кроме того, в список популярных мест вошли курорты:

Вьетнама

Шри-Ланки

Малайзии

Мальдив

Филиппин

Ранее в феврале была опубликована информация о стоимости отдыха в Анапе летом 2024 года. По данным специалистов туристической индустрии, недельный тур в Анапу во второй половине июня с проживанием в трехзвездочном отеле с системой "все включено" обойдется россиянам примерно в 60 тысяч рублей. Эта цена не включает расходы на транспорт.

ДУБАЙ. ЛУЧШИЙ ГАЙД. Инструкция для новичка, покупка iPhone, советы туристам в Дубае, цены, лайфхаки