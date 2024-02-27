Откройте Москву: лучшее направление для семейного туризма в России. Об этом говорят цифры

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы по социальным вопросам, заявила о том, что российская столица признана ведущим регионом для семейного туризма в стране. Каждый пятый внутренний турист, посещающий город, приезжает туда вместе с семьёй.
Согласно высказыванию Сергуниной, гостей привлекает множество культурных мероприятий, разнообразие туристических программ и обилие городских событий.
Она также отметила, что город постоянно развивает направление семейного туризма, предлагая новые форматы знакомства с достопримечательностями, историей и традициями Москвы.
Экспертное жюри высоко оценило городские проекты, такие как "Город открытий", который посетили 10 тысяч детей из разных регионов России, и "Играй в Москву", включающий 50 ключевых объектов и 130 интерактивных зданий для изучения.
Кроме того, Москва была награждена специальными призами за развитие делового туризма, а также за участие в межрегиональном проекте "Три столицы: от рассвета до заката", в котором принимали участие Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
По данным Ruposters, Москва признана самым популярным направлением среди российских туристов, путешествующих внутри страны, опережая даже Краснодарский край и Санкт-Петербург, занимающие второе и третье места соответственно.
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