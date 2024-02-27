Откройте Москву: лучшее направление для семейного туризма в России. Об этом говорят цифры

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Москву выделяют как оптимальное место в России для семейных путешествий

1:20
Туризм

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы по социальным вопросам, заявила о том, что российская столица признана ведущим регионом для семейного туризма в стране. Каждый пятый внутренний турист, посещающий город, приезжает туда вместе с семьёй.

Москву выделяют как оптимальное место в России для семейных путешествий
Фото: openverse by Syuqor7 is licensed under CC BY-ND 2.0

Согласно высказыванию Сергуниной, гостей привлекает множество культурных мероприятий, разнообразие туристических программ и обилие городских событий.

Она также отметила, что город постоянно развивает направление семейного туризма, предлагая новые форматы знакомства с достопримечательностями, историей и традициями Москвы.

Экспертное жюри высоко оценило городские проекты, такие как "Город открытий", который посетили 10 тысяч детей из разных регионов России, и "Играй в Москву", включающий 50 ключевых объектов и 130 интерактивных зданий для изучения.

Кроме того, Москва была награждена специальными призами за развитие делового туризма, а также за участие в межрегиональном проекте "Три столицы: от рассвета до заката", в котором принимали участие Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

По данным Ruposters, Москва признана самым популярным направлением среди российских туристов, путешествующих внутри страны, опережая даже Краснодарский край и Санкт-Петербург, занимающие второе и третье места соответственно.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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