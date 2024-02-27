Летний отдых в Турции: лучшие цены на проживание в отелях

Цены на летний отдых в Турции 2024 года стали доступными

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно информации, предоставленной Ассоциацией туроператоров России (АТОР), стоимость десятидневного отдыха в Турции в июне 2024 года включает в себя расходы в размере 190-220 тыс. рублей на двоих, при условии размещения в качественных четырехзвездочных отелях с системой "все включено".

Фото: Сайт туроператора ht

АТОР подтверждает ранее высказанные оценки туроператоров о средних затратах на туры в Турцию продолжительностью 9-10 ночей, которые составляют в районе 100-120 тыс. рублей на человека. Эти оценки остаются актуальными и к концу февраля. Сейчас же туры в качественные четырехзвездочные отели Турции в июне оцениваются приблизительно в диапазоне от 190 до 220 тыс. рублей на двоих за 10 ночей, включая перелет и систему "все включено".

По информации ассоциации, цены на туры с проживанием в пятизвездочных отелях Антальи колеблются от 250 до 300 тыс. рублей на двоих, в отелях "пять звезд" высокого уровня — от 350 до 360 тыс. рублей, а в отелях уровня Deluxe — от 400 до 600 тыс. рублей.

Кроме того, отмечается, что многие турецкие отельеры снизили цены в евро для российских туристов на предстоящий летний сезон, однако в связи с ростом курса валют турпакеты в Турцию в рублях выросли в среднем на 7-8%.