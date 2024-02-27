Отпуск в Сочи на 8 марта: лучшие отели и цены для идеального отдыха

Отпуск в Сочи во время весенних праздников в уютном отеле станет доступным для туристов с бюджетом около 63 тыс. рублей на пару. За эти деньги можно провести несколько дней в четырехзвездочном отеле с завтраками. Аналитики из Ассоциации туроператоров России представили следующий выбор:
Примеры цен на туры (включая перелет) в Сочи на 8 марта:
Примеры цен на отели в Сочи на 8 марта:
Цены на отели в Красной Поляне в это время значительно выше. Проживание в горном отеле четырехзвездочного класса обойдется минимум в 21 тыс. рублей за двоих на две ночи без питания.
Бюджетные варианты размещения можно найти на специализированных сервисах для бронирования жилья. Например, сервис "Островок" предлагает цены на проживание в гостевых домах Сириуса начиная с 4 тыс. рублей за две ночи на двоих.
Даже с учетом расходов на перелет, например, из Москвы (минимум 21 тыс. рублей), отдых вполне укладывается в бюджет.
Спрос на туры на мартовские праздники в целом оценили как умеренный. Предпочтение отдается курортам Краснодарского края, Кавказским Минеральным Водам, Казани, Петербургу и Калининграду. Сочи оказался самым дорогим из перечисленных направлений.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.