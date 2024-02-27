Отпуск в Сочи на 8 марта: лучшие отели и цены для идеального отдыха

Расчет стоимости краткосрочного пребывания в Сочи на две ночи в связи с 8 Марта

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отпуск в Сочи во время весенних праздников в уютном отеле станет доступным для туристов с бюджетом около 63 тыс. рублей на пару. За эти деньги можно провести несколько дней в четырехзвездочном отеле с завтраками. Аналитики из Ассоциации туроператоров России представили следующий выбор:

Фото: Собственная работа by Arne Müseler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany.

Примеры цен на туры (включая перелет) в Сочи на 8 марта:

Wind Rose Hotel & Spa 4*, завтраки — от 63,9 тыс. руб. на двоих за 2 ночи;

City Park Hotel Sochi 4*, завтраки — от 67,2 тыс. руб. на двоих за 2 ночи;

Sea Galaxy Hotel Congress & SPA 4*, завтраки — от 68,5 тыс. руб. на двоих за 2 ночи.

Примеры цен на отели в Сочи на 8 марта:

"Маринамол" 4*, завтраки — от 5,5 тыс. руб. на двоих за 2 ночи;

Гранд отель & SPA "Прибой" 4*, завтраки — от 10,6 тыс. руб. на двоих за 2 ночи;

City Park Hotel Sochi 4*, завтраки — от 13,6 тыс. руб. на двоих за 2 ночи.

Цены на отели в Красной Поляне в это время значительно выше. Проживание в горном отеле четырехзвездочного класса обойдется минимум в 21 тыс. рублей за двоих на две ночи без питания.

Бюджетные варианты размещения можно найти на специализированных сервисах для бронирования жилья. Например, сервис "Островок" предлагает цены на проживание в гостевых домах Сириуса начиная с 4 тыс. рублей за две ночи на двоих.

Даже с учетом расходов на перелет, например, из Москвы (минимум 21 тыс. рублей), отдых вполне укладывается в бюджет.

Спрос на туры на мартовские праздники в целом оценили как умеренный. Предпочтение отдается курортам Краснодарского края, Кавказским Минеральным Водам, Казани, Петербургу и Калининграду. Сочи оказался самым дорогим из перечисленных направлений.

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