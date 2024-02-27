Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ScienceDirect: кофе без сахара способствует похудению
Кошачья коммуникация: как понять, что ваш питомец вам сообщает
Лучшие средства для кожи вокруг глаз: они помогут проснуться и снимут отёки
Названы сроки судебного решения по делу Ассанжа
Рецепт вкуснейших батончиков "Снежная дорога"
Посадите в саду синеголовник
Диетолог Королева назвала овощ, который помогает мгновенно справиться с отеками
Риски и уловки: как избежать обмана при обслуживании автомобиля
Замглавы Минстроя Ересько предложил перенести сроки замены старых лифтов
Отдых на море для пенсионеров: 6 бюджетных направлений от Тульских экспертов

Шесть морских курортов были предложены для отдыха пенсионерам из Тульского региона

1:12
Туризм

Пенсионерам из Тульского региона предоставлено шесть вариантов для отдыха у моря, как сообщил глава компании ТВИЛ. РУ, Алексей Черепахин. Согласно его рекомендациям, в июле-августе стоит избегать выбора Краснодарского края для отпуска в зрелом возрасте, предпочтительнее посетить это место в мае-июне или сентябре-октябре, когда меньше туристов, и не так жарко.

Шесть морских курортов были предложены для отдыха пенсионерам из Тульского региона
Фото: Openverse by carefulweb is licensed under CC BY-SA 2.0

Из предложенного списка доступных бюджетных вариантов на лето выделяются следующие:

  • Горячий ключ — 2 247 рублей;
  • Шепси — 2 357 рублей;
  • Ейск — 3 438 рублей;
  • Новороссийск — 2 869 рублей;
  • Агой — 3 214 рублей;
  • Дедеркой — 2 390 рублей.

Пребывание в этих городах обычно длится от трех до восьми дней. Для любителей экскурсий доступны морские прогулки, трекинг и посещение музеев. Например, в Ейске можно отправиться на прогулку, чтобы увидеть цветение лотосов и дольмены, а из Новороссийска есть возможность отправиться в Форос, Голубую Бездну и Абрау-Дюрсо.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
"Русские идут": украинцы распродают жилье в Харькове, Одессе и Николаеве

Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.

3MV: украинцы массово "скидывают" жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
В администрации Цюриха распорядились избавиться от украинских флагов на улицах города
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
Цветки этого растения могут быть различных оттенков. Рассказываем об лунинец
Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова Сценарий создания палестинского государства от Махмуда Аббаса: риски и плюсы Михаил Плисюк
Высокоурожайный сорт моркови, который растёт и на тяжёлых почвах
Изысканные цветы, напоминающие розы и пионы, удивят палитрой ярких красок
Семена дружно взойдут, если воспользуетесь этим методом
Семена дружно взойдут, если воспользуетесь этим методом
Последние материалы
Риски и уловки: как избежать обмана при обслуживании автомобиля
Диетологи рассказали о противовоспалительных свойствах молочных продуктов
Замглавы Минстроя Ересько предложил перенести сроки замены старых лифтов
Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля
Тренер Балахнин сообщил, что у экс-игрока сборной РФ Глушакова не было возможности дальше играть в России
В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда
Сежурне: Западные военные могут присутствовать на Украине, но не для участия в конфликте
Врачи заявили, что абрикосы быстро делают кожу более упругой
В Нижнем Новгороде заметили концепт будущей "Волги"
Что такое мисвак и может ли он заменить зубную пасту и щетку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников