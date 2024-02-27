Отдых на море для пенсионеров: 6 бюджетных направлений от Тульских экспертов

Пенсионерам из Тульского региона предоставлено шесть вариантов для отдыха у моря, как сообщил глава компании ТВИЛ. РУ, Алексей Черепахин. Согласно его рекомендациям, в июле-августе стоит избегать выбора Краснодарского края для отпуска в зрелом возрасте, предпочтительнее посетить это место в мае-июне или сентябре-октябре, когда меньше туристов, и не так жарко.
Из предложенного списка доступных бюджетных вариантов на лето выделяются следующие:
Пребывание в этих городах обычно длится от трех до восьми дней. Для любителей экскурсий доступны морские прогулки, трекинг и посещение музеев. Например, в Ейске можно отправиться на прогулку, чтобы увидеть цветение лотосов и дольмены, а из Новороссийска есть возможность отправиться в Форос, Голубую Бездну и Абрау-Дюрсо.
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