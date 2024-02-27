Отдых на море для пенсионеров: 6 бюджетных направлений от Тульских экспертов

Шесть морских курортов были предложены для отдыха пенсионерам из Тульского региона

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пенсионерам из Тульского региона предоставлено шесть вариантов для отдыха у моря, как сообщил глава компании ТВИЛ. РУ, Алексей Черепахин. Согласно его рекомендациям, в июле-августе стоит избегать выбора Краснодарского края для отпуска в зрелом возрасте, предпочтительнее посетить это место в мае-июне или сентябре-октябре, когда меньше туристов, и не так жарко.

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Из предложенного списка доступных бюджетных вариантов на лето выделяются следующие:

Горячий ключ — 2 247 рублей;

Шепси — 2 357 рублей;

Ейск — 3 438 рублей;

Новороссийск — 2 869 рублей;

Агой — 3 214 рублей;

Дедеркой — 2 390 рублей.

Пребывание в этих городах обычно длится от трех до восьми дней. Для любителей экскурсий доступны морские прогулки, трекинг и посещение музеев. Например, в Ейске можно отправиться на прогулку, чтобы увидеть цветение лотосов и дольмены, а из Новороссийска есть возможность отправиться в Форос, Голубую Бездну и Абрау-Дюрсо.