Новые правила въезда в Шенгенскую зону с 2024 года: Что нужно знать туристам

Новые правила въезда в Шенгенскую зону в 2024

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Начиная со второй половины 2024 года, происходят изменения в правилах въезда в Шенгенскую зону, связанные с введением Системы въезда/выезда (EES). Эта автоматизированная информационная система будет регистрировать пассажиров из стран, не входящих в ЕС, при пересечении внешних границ европейских стран. Для российских туристов, желающих посетить Европу, важно помнить, что без нового биометрического паспорта въезд в ЕС будет недоступен.

Фото: https://static.tildacdn.com/tild3537-3063-4231-b265-316530353137/sheng.jpg

Официальная дата введения EES пока не установлена. Однако проект уже активно готовится к запуску в 2024 году, как заявлено на сайте Еврокомиссии и портале "Новые требования для поездок в Европу". Когда система станет оперативной, она будет регистрировать информацию о проездных документах, личных данных и целях поездки каждого нерезидента ЕС.

При первом въезде в Шенгенскую зону туристам потребуется сделать фотографию и сдать отпечатки пальцев (биометрические данные). Эта информация будет храниться в базе данных в течение трех лет, после чего будет автоматически удалена.

Отказ от предоставления биометрических данных приведет к отказу во въезде в европейские страны через систему EES, поэтому необходим биометрический паспорт.

Европейский союз уверен, что после введения системы въезда/выезда путешественники смогут получать информацию о допустимом сроке пребывания, указанном в их визе, от сотрудников паспортного контроля. При превышении этого срока могут быть применены различные меры в зависимости от национального законодательства, включая депортацию, административные штрафы или запрет на въезд в будущем.