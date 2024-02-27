Новые правила въезда в Шенгенскую зону с 2024 года: Что нужно знать туристам

Начиная со второй половины 2024 года, происходят изменения в правилах въезда в Шенгенскую зону, связанные с введением Системы въезда/выезда (EES). Эта автоматизированная информационная система будет регистрировать пассажиров из стран, не входящих в ЕС, при пересечении внешних границ европейских стран. Для российских туристов, желающих посетить Европу, важно помнить, что без нового биометрического паспорта въезд в ЕС будет недоступен.
Официальная дата введения EES пока не установлена. Однако проект уже активно готовится к запуску в 2024 году, как заявлено на сайте Еврокомиссии и портале "Новые требования для поездок в Европу". Когда система станет оперативной, она будет регистрировать информацию о проездных документах, личных данных и целях поездки каждого нерезидента ЕС.
При первом въезде в Шенгенскую зону туристам потребуется сделать фотографию и сдать отпечатки пальцев (биометрические данные). Эта информация будет храниться в базе данных в течение трех лет, после чего будет автоматически удалена.
Отказ от предоставления биометрических данных приведет к отказу во въезде в европейские страны через систему EES, поэтому необходим биометрический паспорт.
Европейский союз уверен, что после введения системы въезда/выезда путешественники смогут получать информацию о допустимом сроке пребывания, указанном в их визе, от сотрудников паспортного контроля. При превышении этого срока могут быть применены различные меры в зависимости от национального законодательства, включая депортацию, административные штрафы или запрет на въезд в будущем.
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