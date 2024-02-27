Лучшие цены на майские туры: таиланд лидирует, а Гоа и Бали следом

Туры на майские праздники доступны по цене, начиная с 100 000 рублей

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

В сообщении от ассоциации туристических операторов представлена информация о ценах на зарубежные туры на майские праздники.

Наиболее доступным вариантом оказывается путешествие в Таиланд. Стоимость отдыха на двоих в течение 11-12 дней начинается от 168 000 рублей. Подобный отпуск на Гоа оценивается от 170 000 рублей, на Бали — от 258 000 рублей, а на Мальдивах — от 283 000 рублей.

Туроператоры отмечают увеличение спроса на туры именно в азиатские страны.

В этом тренде традиционно лидирует Таиланд, за которым следуют Шри-Ланка, Мальдивы, Бали, Филиппины и так далее.

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