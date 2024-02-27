Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
National Interest заявил о переоцененности Abrams после уничтожения танка в зоне СВО
Пять новинок для ухода за кожей
Зелень является неотъмлемым дополнениям к блюдам
Пропавший осенью 21-летний парень найден в лесу под Екатеринбургом
Товары из IKEA продолжают поступать в Россию
Выход фильма с участием Ивлеевой не состоится в назначенную дату
Захарова: есть ощущение, что Макрон не отдаёт отчёта своим словам
Стевия исключена из списка пищевых добавок, но остается безопасной для здоровья
Елена Малышева рассказала о болезни матери
Лучшие цены на майские туры: таиланд лидирует, а Гоа и Бали следом

Туры на майские праздники доступны по цене, начиная с 100 000 рублей

0:44
Туризм

В сообщении от ассоциации туристических операторов представлена информация о ценах на зарубежные туры на майские праздники.

Наиболее доступным вариантом оказывается путешествие в Таиланд. Стоимость отдыха на двоих в течение 11-12 дней начинается от 168 000 рублей. Подобный отпуск на Гоа оценивается от 170 000 рублей, на Бали — от 258 000 рублей, а на Мальдивах — от 283 000 рублей.

Туроператоры отмечают увеличение спроса на туры именно в азиатские страны.

В этом тренде традиционно лидирует Таиланд, за которым следуют Шри-Ланка, Мальдивы, Бали, Филиппины и так далее.

ТАИЛАНД - ПХУКЕТ, почему все выбирают именно этот остров!? Таиланд 2024
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
"Русские идут": украинцы распродают жилье в Харькове, Одессе и Николаеве

Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.

3MV: украинцы массово "скидывают" жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
Многолетник лунина будет радовать вас своим цветением
Цветки этого растения могут быть различных оттенков. Рассказываем об лунинец
Органические отходы необходимо утилизировать. Рассказываем о компостной яме
Как вырастить лук из севка и получить богатый урожай на собственном участке
Секретные базы ЦРУ на границе Украины и России. Зачем это слили в СМИ? Дмитрий Плотников В Болгарии пригласили США поучаствовать в сухопутной операции на Украине Любовь Степушова Bloomberg: русские не сдаются и помнят зло Олег Володин
Изысканные цветы, напоминающие розы и пионы, удивят палитрой ярких красок
Семена дружно взойдут, если воспользуетесь этим методом
Рано или поздно придётся столкнуться с этой проблемой: как удалить пень на участке
Рано или поздно придётся столкнуться с этой проблемой: как удалить пень на участке
Последние материалы
National Interest заявил о переоцененности Abrams после уничтожения танка в зоне СВО
Пять новинок для ухода за кожей
Зелень является неотъмлемым дополнениям к блюдам
Пропавший осенью 21-летний парень найден в лесу под Екатеринбургом
Товары из IKEA продолжают поступать в Россию
Выход фильма с участием Ивлеевой не состоится в назначенную дату
Захарова: есть ощущение, что Макрон не отдаёт отчёта своим словам
Стевия исключена из списка пищевых добавок, но остается безопасной для здоровья
Елена Малышева рассказала о болезни матери
Аграрная версия Abrams: польские фермеры устроили "Звездный марш" и привезли туда танк из сена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников