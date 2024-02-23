Вице-президент туристических агентств предупредил: цены на отдых на море для россиян взлетят вверх в 2024

Отдых на море для россиян в 2024 году станет дороже на всех направлениях

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-президент Альянса туристических агентств России, Алексан Мкртчян, предупредил о предстоящем росте цен на отдых на море для россиян в 2024 году.

Фото: nps.gov by National Park Service is licensed under such work is in the public domain in the United States

Согласно его прогнозам, средний чек за недельный отдых в трехзвездочном отеле в России увеличится до 75 тысяч рублей на человека.

Кроме того, стоимость поездки по внутренним направлениям, таким как Сочи и Дагестан, также вырастет. На зарубежных направлениях, таких как Турция, Египет и ОАЭ, также ожидается увеличение цен, хотя Турция может сохранить относительную стабильность благодаря предыдущему увеличению цен в прошлом году.