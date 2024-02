Вице-президент туристических агентств предупредил: цены на отдых на море для россиян взлетят вверх в 2024

Your browser does not support the audio element.

Вице-президент Альянса туристических агентств России, Алексан Мкртчян, предупредил о предстоящем росте цен на отдых на море для россиян в 2024 году.

Фото: nps.gov by National Park Service is licensed under such work is in the public domain in the United States