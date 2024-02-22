Россиян ознакомили со списком стран, из которых они могут привезти опасные инфекционные заболевания

Россиянам перечислили страны, где они могут заразиться опасными инфекциями

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Врач-вирусолог Георгий Викулов пояснил, что нельзя исключать возможности завоза в Россию туристами опасного инфекционного заболевания вроде холеры. Он напомнил, что это острая кишечная инфекция и ежегодно во всем мире ею заражаются до 4 миллионов человек.

Фото: thejakartapost. com

Эксперт отметил, что в Россию чаще всего холеру привозят заразившиеся за ее пределами люди. Например, болезнь передается через туристов из Индии и Африки. Но случаев этой инфекции в России в 2019–2022 годах не было зафиксировано.

Однако глобальная заболеваемость растет, а туристы продолжают путешествовать без каких-либо ограничений, поэтому риск пересечения холерой российской границы сохраняется. Причем, прививка в данном случае большой роли не играет, поскольку действует не дольше 9 месяцев.

Но есть и хорошие новости. Эта бактерия хорошо изучена в России, специалисты из нашей страны неоднократно участвовали в ликвидации эпидемий холеры. У нас разработаны эффективные протоколы лечения этого заболевания и меры профилактики распространения инфекции.