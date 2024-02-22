В  турецком отеле выломали сейф и похитили 150 тысяч долларов, задержаны четверо человек

Крупное ограбление произошло в отеле города Малатья на востоке Турции, где официант пробрался в номер и выкрал сейф, в котором хранились 150 000 долларов США.
Установлено, что двое друзей — гражданин Турции и иностранец неуказанной национальности — приехали в Малатью из Стамбула. Расположившись в номере, они попытались воспользоваться сейфом, но он оказался неисправен. После того как администрация заменила им сейф, они спрятали в нем крупную сумму денег на покупку пробежных машин и со спокойной душой пошли отдыхать. Вернувшись утром в свой номер, они были неприятно удивлены, обнаружив, что сейфа нет и тут же сообщили о случившемся в полицию.
Вскоре полицейские установили злоумышленника. Подозреваемый оказался сотрудником отеля, но у него осталось только 114 тысяч долларов, остальные деньги пропали. Вероятно, он успел потратить их или спрятать. Расследование продолжается, ведь по словам одного из пострадавших, помимо вора-официанта были задержаны еще трое человек.
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