В турецком отеле выломали сейф и похитили 150 тысяч долларов, задержаны четверо человек

В одном из отелей города Малатья в Турции, произошло крупное ограбление

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Крупное ограбление произошло в отеле города Малатья на востоке Турции, где официант пробрался в номер и выкрал сейф, в котором хранились 150 000 долларов США.

Фото: автор: команда новостей SmartCitiesWorld

Установлено, что двое друзей — гражданин Турции и иностранец неуказанной национальности — приехали в Малатью из Стамбула. Расположившись в номере, они попытались воспользоваться сейфом, но он оказался неисправен. После того как администрация заменила им сейф, они спрятали в нем крупную сумму денег на покупку пробежных машин и со спокойной душой пошли отдыхать. Вернувшись утром в свой номер, они были неприятно удивлены, обнаружив, что сейфа нет и тут же сообщили о случившемся в полицию.

Вскоре полицейские установили злоумышленника. Подозреваемый оказался сотрудником отеля, но у него осталось только 114 тысяч долларов, остальные деньги пропали. Вероятно, он успел потратить их или спрятать. Расследование продолжается, ведь по словам одного из пострадавших, помимо вора-официанта были задержаны еще трое человек.