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Открытие Иркутской области: готовится национальный туристический маршрут к 2024 году

В 2024 году в Иркутской области будет создан национальный туристический маршрут

1:12
Туризм

В текущем году в Иркутской области запланировано создание национального туристического маршрута до конца года. К началу сентября на официальном туристическом портале региона будет представлена тестовая версия интерактивной карты, на которой будут отмечены ключевые туристические места в каждом муниципалитете, сообщили в региональном правительстве.

В 2024 году в Иркутской области будет создан национальный туристический маршрут
Фото: Openverse by VisitCentralFL is licensed under CC BY 2.0

По словам руководителя агентства по туризму Иркутской области Евгении Найдёновой, в настоящее время в Прибайкалье активно развиваются различные виды туризма, такие как событийный, гастрономический и промышленный. Внутренний туристический поток в 2023 году увеличился на 2% по сравнению с предыдущим годом и составил более 1,7 миллиона человек.

Наиболее популярными месяцами для туризма остаются июль и август, но в последние годы по популярности приближаются к ним февраль и март, когда можно увидеть замерзшее озеро Байкал.

"Рост внутреннего туризма способствует увеличению спроса на поездки в межсезонье, такие как май, июнь, сентябрь и новогодние праздники. Это дает нам возможность развивать всесезонный туризм", — подчеркнула Евгения Найдёнова.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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