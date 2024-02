Эксклюзивный туристический опыт: путешествие по россии на теплоходе 'Николай Некрасов'

По информации, представленной на портале национальных проектов, в текущем году планируется организация самого длительного речного круиза в России под названием "Сказка странствий" в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Продолжительность этого круиза составит 30 дней, в течение которых участники смогут посетить 30 городов России, погружаясь в атмосферу каждого из них.

Фото: Creativecommons by by Orlovic is licensed under by Orlovic is licensed under CC BY-SA 3.0