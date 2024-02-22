Эксклюзивный туристический опыт: путешествие по россии на теплоходе 'Николай Некрасов'

По информации, представленной на портале национальных проектов, в текущем году планируется организация самого длительного речного круиза в России под названием "Сказка странствий" в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Продолжительность этого круиза составит 30 дней, в течение которых участники смогут посетить 30 городов России, погружаясь в атмосферу каждого из них.
Отправление теплохода "Николай Некрасов", вмещающего до 146 пассажиров, запланировано из Москвы 24 августа, как сообщается на flagman-news.ru.
Маршрут круиза пройдет через Волгу, Каму и Дон, включая остановки в городах, таких как
Участники круиза получат возможность посетить каждый из этих городов, выбрав самостоятельные прогулки или экскурсионные туры.
Основная цель национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" заключается в увеличении числа внутренних туристических поездок до 140 миллионов ежегодно к 2030 году, а также в поддержке экономического роста через развитие туристической сферы. Проект нацелен на создание максимально комфортных, безопасных и привлекательных условий для туристов, путешествующих по России.
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