Эксклюзивный туристический опыт: путешествие по россии на теплоходе 'Николай Некрасов'

В текущем году в России состоится запуск наиболее протяжённого речного круиза

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

По информации, представленной на портале национальных проектов, в текущем году планируется организация самого длительного речного круиза в России под названием "Сказка странствий" в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Продолжительность этого круиза составит 30 дней, в течение которых участники смогут посетить 30 городов России, погружаясь в атмосферу каждого из них.

Фото: Creativecommons by by Orlovic is licensed under by Orlovic is licensed under CC BY-SA 3.0

Отправление теплохода "Николай Некрасов", вмещающего до 146 пассажиров, запланировано из Москвы 24 августа, как сообщается на flagman-news.ru.

Маршрут круиза пройдет через Волгу, Каму и Дон, включая остановки в городах, таких как

Пермь

Углич

Ярославль

Ростов-на-Дону

Астрахань

Волгоград

Нижний Новгород

Участники круиза получат возможность посетить каждый из этих городов, выбрав самостоятельные прогулки или экскурсионные туры.

Основная цель национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" заключается в увеличении числа внутренних туристических поездок до 140 миллионов ежегодно к 2030 году, а также в поддержке экономического роста через развитие туристической сферы. Проект нацелен на создание максимально комфортных, безопасных и привлекательных условий для туристов, путешествующих по России.