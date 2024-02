Улан-Удэ привлекает: новейшие туристические объекты и скульптуры

В 2023 году был осуществлен проект по разработке туристического кода центральной зоны Улан-Удэ. Новые информационные щиты и терминалы, общественные туалеты и эстетические украшения города являются важной составляющей удобного и впечатляющего отдыха. Этот туристический код города реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Фото: commons.wikimedia.org by PRATIK ' S LAWS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International