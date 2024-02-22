Улан-Удэ привлекает: новейшие туристические объекты и скульптуры

Внедрение туристического кода центральной части Улан-Удэ завершено

В 2023 году был осуществлен проект по разработке туристического кода центральной зоны Улан-Удэ. Новые информационные щиты и терминалы, общественные туалеты и эстетические украшения города являются важной составляющей удобного и впечатляющего отдыха. Этот туристический код города реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

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Один из выдающихся объектов, появившийся лишь несколько месяцев назад, — это мурал на гостинице "Бурятия", созданный известным художником Зорикто Доржиевым, который уже приобрел известность во всей стране. Однако помимо мурала на фасаде гостиницы, появилось нечто еще увлекательное: информационный терминал, облегчающий жизнь туристам. Прямо в холле гостиницы посетители могут получить актуальную информацию о туристических маршрутах, контактные данные гидов и подробности об истории Улан-Удэ.

"Это прекрасное новшество, которое упрощает как работу персонала, так и экономит время самим туристам. Люди могут получить информацию о популярных туристических местах и насладиться красочными картинками прямо в удобное для них время", — считает Марина Ченкирова, начальник службы приема и размещения гостей гостиницы "Бурятия".

Еще одним элементом проекта туристического кода Улан-Удэ является большая юрта, предназначенная для работы этно-павильона. Здесь мастера из Бурятии смогут демонстрировать свои работы, проводить мастер-классы и другие мероприятия. В создании юрты особого назначения принимали участие бурятский оружейник, ювелир и скульптор Жигжит Баясхаланов, а также художник Зоригто Доржиев.

"Главное, что мастера теперь имеют свое место, где они смогут встречаться и проводить мастер-классы для туристов и школьников", — рассказывает Ирина Суздальцева, директор ТИЦ "Байкал". "Первые мастер-классы уже запланированы на начало января следующего года".

Недавно на улице Соборной, напротив Дома дружбы народов, был установлен еще один туристический объект — деревянный наличник. Этот арт-объект не только приятно украшает городскую среду, но и служит оригинальным местом для фотосессий. По задумке авторов, он посвящен деревянному зодчеству.

"На наличнике будет установлена табличка, поясняющая название деталей и раскрывающая их значение. Исследователи деревянных наличников говорят о том, что Верхнеудинское деревянное зодчество выделяется на фоне общероссийского. Это не очень известно, но некоторые туристы приезжают к нам именно ради того, чтобы полюбоваться на наличники и рассмотреть деревянные сооружения прошлых столетий", — рассказывает Аржан Малацагаев, начальник отдела развития туризма в Улан-Удэ.

Недавно на площади Революции в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония открытия скульптуры "Великий чайный путь. Отражение", созданной заслуженным художником Бурятии Жигжитом Баировичем Баясхалановым.

"Великий чайный путь — это величайшая история культуры и искусства, человеческого прогресса. Для нас было очень важно стать частью этого пути. Название скульптуры отражает все окружающее нас, людей. Я хотел показать нетрадиционную форму — верблюдов, символизирующих величие пути. Шары же символизируют движение, развитие. Я благодарен правительству Бурятии, мэрии и всему городу за доверие, потому что быть автором проекта в таком прекрасном и важном месте — это большое счастье! Благодарю всю команду и друзей!", — говорит Жигжит Баирович Баясхаланов.

Благодаря проекту "Туристический код центральной части Улан-Удэ" был развернут новый комплекс указателей, который поможет туристам ориентироваться в городском пространстве и получать более полную информацию о достопримечательностях.

Основные особенности новой навигации включают использование бурятско-монгольской каллиграфии и применение легированной стали для изготовления носителей информации — указателей, стел и табличек. Уникальная вертикальная письменность присуща только этому региону России. Каллиграфия выполняет несколько функций — она декоративна, исторически значима и образовательна. Согласно концепции, два исторических центра — улица Соборная и Площадь Советов — связаны между собой указателями, а навигация раскрывает информацию о других объектах, которые встречаются в пути.

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