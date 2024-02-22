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Экстренное положение: российские туристы на Маврикии заблокированы из-за приближающегося циклона

Российские туристы застряли на острове из-за "Элеоноры"

2:11
Туризм

Сотни российских отдыхающих оказались заблокированными на Маврикии, поскольку аэропорт закрыт из-за приближающегося тропического шторма "Элеонора". Прогнозируется, что этот шторм будет значительно сильнее, чем предыдущий в январе, с ожидаемыми волнами высотой до 8 метров. Электричество периодически отключается, магазины закрыты, а туристам запрещено покидать свои отели.

Метеослужба острова сообщает, что шторм "Элеонора" движется в общем направлении юго-юго-запад со скоростью около 20 км/ч, представляя серьезную угрозу для Маврикия. Порывы ветра днем достигнут 110 км/ч, а затем усилятся до более чем 120 км/ч, с волнами, поднимающимися на высоту 8 метров.

Российские туристы, которые планировали вылететь домой еще вчера, столкнулись с проблемой, так как единственный аэропорт на острове закрыт.

Евгения из Москвы, находящаяся на Маврикии, рассказывает: "Нам пришлось остаться здесь как минимум еще на сутки. Номер обходится нам в 600 евро, и наши страховки не покрывают эту неожиданную ситуацию. Турагенты не берут на себя дополнительные расходы. Мы купили дополнительную страховку для ребенка, но она покрывает только 500 евро. Спасает то, что после отпуска у нас остались некоторые финансовые ресурсы, но карты с собой нет".

Она также отмечает, что обстановка на острове очень напряженная: магазины закрыты, от отелей не выпускают, а персонал активно убирает мебель с улицы. Также наблюдаются перебои с электричеством, хотя сила ветра пока не так велика, и идет дождь.

"Это довольно пугающе, особенно учитывая, что наш отель расположен у берега", — говорит Евгения. "Местные жители говорят, что этот шторм сильнее предыдущего. Прошлый раз он нанес значительный урон Маврикию, но даже тогда не было таких задержек рейсов".

Рейсы переносятся каждые два часа, и время вылета продолжает сдвигаться. Сейчас оно запланировано на 8:30 утра 23 февраля, и туристы с нетерпением ожидают приближения шторма "Элеонора".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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