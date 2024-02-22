Приморье: горячая точка для китайских туристов

В отчете пресс-службы правительства Приморского края сообщается, что в 2023 году число туристов из КНР, посетивших регион, приблизилось к отметке в 130 тысяч. И в этом году, в феврале, поток китайских туристов впервые с момента пандемии превысил выезд из России.
Кристина Квинт, заместитель руководителя агентства по туризму, подчеркнула, что такой рост туристического потока стал приятным событием для региона, особенно учитывая, что многие посетители прибыли в рамках безвизового соглашения и организованными группами.
Большинство туристов посетили Приморский край во время празднования Восточного Нового года. За это время к нам прибыло 191 группа, в которых было много молодых путешественников и семей с детьми. Эксперты отмечают, что среднее время пребывания китайских туристов во Владивостоке составило 3-4 дня.
В 2024 году планируется привлечь в Приморье 200 тысяч туристов. Основной приток ожидается в период с июня по сентябрь, который считается наиболее благоприятным сезоном для посещения.
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