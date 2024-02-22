Отдых в Мексике: комфортные рейсы, разнообразные отели и увлекательные экскурсии

Планирование отпуска в Мексике в 2024 году: советы по перелету, рекомендации по выбору гостиниц и информация о ценах

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

На вебинаре, проведенном Академией АТОР, туроператор "Интурист" представил возможность для российских туристов посетить Мексику с пересадкой на Кубе, используя рейсы авиакомпаний "Россия" и Nordwind Airlines. Василий Яковлев, руководитель отдела Латинской Америки в компании, предложил путешествие продолжительностью 14 ночей, включающее две ночи пребывания в Гаване и 12 ночей в Мексике, при этом общая длительность полета составляет около 15 часов.

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Яковлев подчеркнул, что расписание рейсов между Гаваной и Канкуном разработано с учетом удобства путешественников, отметив важность готовности к возможным языковым препятствиям и сохранению спокойствия при общении с пограничной службой. "Интурист" предлагает размещение в популярных курортных районах Мексики, таких как Канкун, Ривьера Майя и Коста Мухерес, с акцентом на выбор отелей с услугой "все включено".

Компания утверждает, что предоставляет широкий выбор размещения, отвечающего различным финансовым возможностям и предпочтениям клиентов, начиная от экономичных вариантов и заканчивая VIP-предложениями. Начальная стоимость двухнедельного отдыха в Мексике в марте начинается от 354,7 тысяч рублей. В пакет также включены экскурсии к культурным достопримечательностям майя и другим историческим местам, что позволяет гостям погрузиться в культурное наследие страны.