Преодоление джетлага: полезные советы для комфортного путешествия

Что такое джетлаг и как с ним справляться

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

О джетлаге и подготовке к путешествиям рассказала ассистент кафедры факультетской и поликлинической терапии Амурской государственной медицинской академии Анастасия Бакина.

Фото: spotters.net.ua by Flo Weiss is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

Что такое джетлаг?

Джетлаг - это неприятные ощущения, возникающие после пересечения нескольких часовых поясов за короткое время. Они могут проявляться слабостью, раздражительностью, головной болью, сонливостью или бессонницей.

Когда возникает джетлаг? Сколько часовых поясов нужно преодолеть для того, чтобы он произошел?

Даже пересекая два часовых пояса, можно почувствовать джетлаг. Чем больше поясов пересекает человек, тем тяжелее переносится и дольше длится это состояние.

Можно ли как-то предупредить джетлаг?

Да, можно смягчить его проявления. Необходимо за неделю до перелета сдвинуть график сна и бодрствования в соответствии с часовым поясом пункта назначения. Важно высыпаться перед путешествием.

Как облегчить состояние во время перелета?

Важно пить воду и избегать кофеина, алкоголя и углеводов. Двигаться в полете и попытаться поспать также помогут смягчить эффект джетлага.

Как помочь себе по прилету?

Сразу приспособиться к новому времени, использовать маску для сна для улучшения засыпания и избегать резких изменений в режиме сна.

Может ли джетлаг ухудшить хронические заболевания?

Да, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Поэтому им необходимо особенно внимательно готовиться к перелету и давать организму время на восстановление по прилету.

Что такое социальный джетлаг и как его преодолеть?

Это сбивание часовых ритмов из-за неправильного режима сна даже в том же часовом поясе. Чтобы его избежать, важно поддерживать стабильный режим сна даже в выходные.

Некоторые врачи рекомендуют препараты с искусственным мелатонином, но они не являются панацеей и должны использоваться в сочетании с правильным образом жизни и подготовкой к перелету.

Как перенести длительный перелет и джетлаг. Полезные советы