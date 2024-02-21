Иордания: возрождение туристического потока из России после пандемии

Иордания готовится к восстановлению прямых авиарейсов из России

4:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2023 году число российских туристов, посетивших Иорданию, значительно увеличилось, достигнув 24 133 человек, что на 50% больше, чем в предыдущем году (16 тысяч в 2022 году). Однако эти показатели все еще не достигают уровня до пандемии в 2019 году, когда число российских посетителей составляло 62 тысячи. В предвидении увеличения потока туристов из России в апреле 2024 года туристические власти Иордании объявили о возобновлении прямых авиарейсов и запланировали мероприятия по маркетингу на российском рынке.

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По словам представителя Управления по туризму Иордании, Мажд Абу-Аркуба, выступившего на деловом ужине в отеле Kempinski в рамках ознакомительной поездки для туроператоров, организованной совместно с авиакомпанией Jazeera Airways, ожидается, что прямые рейсы, удобные пересадки и активное продвижение способствуют увеличению спроса.

В 2023 году особой популярностью среди российских туристов пользовались отдых на Мертвом и Красном морях. Особый интерес вызывает курорт Акаба, который принял 20 767 российских гостей. По словам директора по туризму особой экономической зоны Акабы, Питера Маржи, большинство россиян посещали Акабу в рамках однодневных экскурсий, и лишь 4 063 гостя из более чем 20 тысяч останавливались в отелях.

Маржи также отметил растущий интерес к посещению Петры и живописной долины Вади Араба в пустыне Вади-Рам, подчеркнув увеличение числа российских туристов в этих местах.

После пандемии отельная база Иордании не только восстановилась, но и улучшилась благодаря реновациям и открытию новых гостиниц. В 2023 году российские туристы предпочитали отдыхать в отелях высокого класса, как на традиционных курортах, так и в новых отелях на Красном море, таких как Hyatt в курорте Ayla и Al Manara в проекте Saraya.

Отельные комплексы Акабы предлагали привлекательные цены и скидки до 40% в ответ на сниженный спрос из-за ситуации с Израилем и низкого сезона. Представители курорта Tala Bay выразили уверенность в безопасности отдыха в Иордании и обещали сделать все возможное для привлечения российских туристов.

Мажд Абу-Аркуб высказал мнение, что в настоящее время одним из наиболее удобных способов перелета из России в Иорданию являются рейсы авиакомпании Jazeera Airways, выполняющиеся из Москвы в Амман с пересадкой в Кувейте. Он подчеркнул, что авиакомпания предлагает удобные пересадки и конкурентоспособные тарифы, и выразил надежду на продуктивное сотрудничество с Jazeera Airways в будущем.

Яна Вазири, региональный представитель Jazeera Airways в России, подтвердила, что Иордания является одним из ведущих направлений авиаперевозчика среди стран, не входящих в авиационные альянсы. Она также сообщила, что авиакомпания обеспечивает отличное соединение между Москвой и Амманом несколько раз в неделю и работает над открытием рейсов в Акабу.

Также было упомянуто, что в ближайшем будущем планируется введение прямых рейсов от иорданского перевозчика Royal Jordanian из Аммана в Москву, а также возможное открытие рейсов из Москвы в Акабу. Мажд Абу-Аркуб поделился, что планы по возобновлению прямых рейсов в Москву Royal Jordanian должны осуществиться этой весной, возможно, с небольшой задержкой. Он выразил уверенность в том, что возобновление прямых авиасообщений значительно способствует увеличению спроса и быстрому восстановлению объемов российского турпотока, потерянных ранее.

Туроператоры, участвующие в ознакомительном туре, приветствовали новости о возобновлении прямых рейсов, отметив, что больший выбор вариантов перелетов увеличит желание туристов посещать разные страны. Они также подчеркнули, что спрос на прямые и пересадочные рейсы будет зависеть от ценовой политики перевозчика, однако интерес к ним останется.

С учетом запуска прямых рейсов Иордания впервые после пандемии примет участие в выставке MITT 2024, где будет представлен крупный стенд. Мажд Абу-Аркуб подчеркнул намерение страны продемонстрировать важность российского рынка для Иордании и обещание предоставить российским туристам лучшие условия для отдыха.