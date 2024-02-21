Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Турции заявили, что изолировать Россию оказалось невозможно
Юрист Ручкина рассказала, кто сможет получать две пенсии в 2024 году
Дизайнер назвала три способа использования старой душевой шторки
Врач Малиновская назвала самые частые причины, почему появляется горечь во рту
Никите Кологривому приписали роман с Агатой Муцениеце
dikGAZETE: РФ занимает лидирующее положение на планете в борьбе за справедливый миропорядок
Спикер ВВС Украины Юрий Игнат: Сроки поставки истребителей F-16 остаются неизвестными
28-летняя москвичка случайно выстрелила себе в плечо из травматического пистолета
Как игольчатый RF-лифтинг разглаживает и подтягивает кожу за одну процедуру
Отдых ко Дню защитника Отечества: популярные направления от OneTwoTrip

OneTwoTrip: россияне выбирают Петербург и Стамбул для проведения Дня защитника Отечества

2:26
Туризм

Сервис OneTwoTrip, специализирующийся на планировании путешествий, проанализировал данные о бронировании отелей и 20 февраля предоставил информацию о том, как клиенты планируют провести выходные, связанные с Днем защитника Отечества. Оказалось, что большинство туристов, а именно 53%, планируют остаться в пределах России, в то время как остальные собираются отправиться за рубеж.

OneTwoTrip: россияне выбирают Петербург и Стамбул для проведения Дня защитника Отечества
Фото: web.archive.org by markklimyuk9000 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Наиболее популярным направлением для долгих выходных оказался город Санкт-Петербург: на этот город приходится 20,8% от общего числа бронирований отелей, что на 12% больше, чем в предыдущие праздники в 2023 году. Затем идет Москва, хотя ее популярность снизилась на 18%; на столицу приходится 14,6% всех бронирований. Тройку лидеров замыкает Сочи: на этот курорт приходится 10,2% бронирований, и за год его популярность практически не изменилась. Кроме того, в список пяти самых востребованных направлений входят Казань (4,9%, +16%) и Нижний Новгород (3,2%, +40%).

Большинство путешественников планируют провести выходные вдвоем: 59% всех бронирований указывают на проживание двух гостей. Основной предпочтительный тип размещения — четырехзвездочные отели (34% от всех бронирований в стране), средняя стоимость ночлега в таких отелях составляет 10 тыс. рублей.

Самым популярным зарубежным направлением на февральские праздники стал Стамбул: на этот город приходится 12,4% всех бронирований, что на 12% больше, чем год назад. На втором месте находится Дубай, куда собираются 8,1% россиян (+20%). За ними следуют Минск (5,7%) и Бангкок (4,8%), доли которых практически не изменились по сравнению с предыдущими праздниками. Пятерку замыкает Милан, который в этот раз посетят в три раза больше туристов (2,9%).

Более половины путешественников, а именно 60%, планируют отдыхать вдвоем (бронирование отелей для двух гостей). За границей также популярны четырехзвездочные отели (34%), где средняя стоимость номера составляет 16,5 тыс. рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
В Белгороде обнаружили частный дом с "украинским флагом" на крыше
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
Йемен расширил масштаб и арсенал ударов против Израиля, США и Британии Любовь Степушова В домике Виктора Васнецова в центре Москвы до сих пор пахнет русским духом Сергей Лебедев Падение Крынок сразу после сдачи Авдеевки добавит пессимизма Западу Дмитрий Плотников
Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: "Нынешняя зима — особенно неоднородная"
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: "Нынешняя зима — особенно неоднородная"
Последние материалы
В Турции заявили, что изолировать Россию оказалось невозможно
Юрист Ручкина рассказала, кто сможет получать две пенсии в 2024 году
Дизайнер назвала три способа использования старой душевой шторки
Врач Малиновская назвала самые частые причины, почему появляется горечь во рту
Никите Кологривому приписали роман с Агатой Муцениеце
dikGAZETE: РФ занимает лидирующее положение на планете в борьбе за справедливый миропорядок
Спикер ВВС Украины Юрий Игнат: Сроки поставки истребителей F-16 остаются неизвестными
28-летняя москвичка случайно выстрелила себе в плечо из травматического пистолета
Как игольчатый RF-лифтинг разглаживает и подтягивает кожу за одну процедуру
Ученые США обнаружили новый вид ос-паразитов Capitojoppa amazonica в Перу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников