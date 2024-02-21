Отдых ко Дню защитника Отечества: популярные направления от OneTwoTrip

OneTwoTrip: россияне выбирают Петербург и Стамбул для проведения Дня защитника Отечества

2:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис OneTwoTrip, специализирующийся на планировании путешествий, проанализировал данные о бронировании отелей и 20 февраля предоставил информацию о том, как клиенты планируют провести выходные, связанные с Днем защитника Отечества. Оказалось, что большинство туристов, а именно 53%, планируют остаться в пределах России, в то время как остальные собираются отправиться за рубеж.

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Наиболее популярным направлением для долгих выходных оказался город Санкт-Петербург: на этот город приходится 20,8% от общего числа бронирований отелей, что на 12% больше, чем в предыдущие праздники в 2023 году. Затем идет Москва, хотя ее популярность снизилась на 18%; на столицу приходится 14,6% всех бронирований. Тройку лидеров замыкает Сочи: на этот курорт приходится 10,2% бронирований, и за год его популярность практически не изменилась. Кроме того, в список пяти самых востребованных направлений входят Казань (4,9%, +16%) и Нижний Новгород (3,2%, +40%).

Большинство путешественников планируют провести выходные вдвоем: 59% всех бронирований указывают на проживание двух гостей. Основной предпочтительный тип размещения — четырехзвездочные отели (34% от всех бронирований в стране), средняя стоимость ночлега в таких отелях составляет 10 тыс. рублей.

Самым популярным зарубежным направлением на февральские праздники стал Стамбул: на этот город приходится 12,4% всех бронирований, что на 12% больше, чем год назад. На втором месте находится Дубай, куда собираются 8,1% россиян (+20%). За ними следуют Минск (5,7%) и Бангкок (4,8%), доли которых практически не изменились по сравнению с предыдущими праздниками. Пятерку замыкает Милан, который в этот раз посетят в три раза больше туристов (2,9%).

Более половины путешественников, а именно 60%, планируют отдыхать вдвоем (бронирование отелей для двух гостей). За границей также популярны четырехзвездочные отели (34%), где средняя стоимость номера составляет 16,5 тыс. рублей.