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Активный отдых на Алтае: идеальные места для весеннего приключения

Алтай признан одним из наиболее живописных уголков России

1:02
Туризм

Людям, проживающим в Алтайском крае, действительно повезло. Эксперты из "Яндекс. Путешествия" поделились списком прекрасных мест для отдыха весной по России.

Алтай признан одним из наиболее живописных уголков России
Фото: http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkGzAg71d5hCNEUqS-85DooKaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic

Многие называют регион "Сибирской Швейцарией" из-за его разнообразных природных ландшафтов: степей, альпийских лугов, тундры, хвойных и лиственных лесов, а также живописных озёр.

Лучшее время для посещения — конец апреля и май, когда становится теплее, и доступны различные активности, такие как рафтинг, пешие и велосипедные прогулки.

Стоит отметить, что "Яндекс. Путешествия" часто упоминают наши края в своих публикациях. Например, Курайские степи были включены в список "Семь мест в России для путешествия в одиночку". Также есть отдельная статья о том, как провести время на Алтае с детьми. С приближением весны и лета стоит обратить внимание на все эти предложения. Красоты природы у нас множество, и для полноценного отдыха вовсе необязательно ехать за границу.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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