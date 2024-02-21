Откройте для себя гостеприимство Армении: загадочное значение слова 'ара'

Российский путешественник обнаружил необычное гостеприимство в Армении

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Посетитель из России, путешествующий по Армении, был удивлен тем, как местные обращаются к туристам словом "ара", что привлекло его внимание к его значениям. Он узнал, что это выражение означает уважение и дружелюбие.

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Во время своего пребывания он обнаружил, что армяне гостеприимно встречают своих гостей, угощая их домашним вином, и если хозяину приятен гость, он может называть его "ара", что на армянском языке означает что-то вроде "друг" или "брат".

Он также упомянул интересный исторический факт, связанный с этим словом: в древности в Армении царил Ара, известный своей мудростью и прекрасной внешностью, и с тех пор использование его имени в качестве обращения стало символом уважения. Таким образом, фраза "на рынке торгуют одни ары" подчеркивает уважение к продавцам, считая их почетными и достойными людьми.