Избегайте разочарования: почему люди больше не выбирают Сочи для отпуска

Россиянка объяснила, почему она больше не рассматривает Сочи как вариант для отдыха

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Наталья, местная жительница Петербурга, поделилась своими размышлениями о том, почему она больше не желает проводить свой отпуск в Сочи. По ее мнению, истинно удачный отдых — это когда в памяти не остается негативных воспоминаний. Эти мысли она изложила в своем блоге на платформе "Дзен".

Фото: Собственная работа by Arne Müseler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany.

В зимний период 2022–2023 года Наталья с семьей отправилась отдыхать в Сириус (этот район также включает в себя федеральную территорию и Адлер). Она отметила, что из-за ряда неприятных моментов не планирует повторять отдых в этих местах, в отличие от отпуска в Сочи, который она считает более приятным.

В своем рассказе Наталья упомянула случай, когда она заблудилась во время платной экскурсии и опоздала на автобус на 15 минут. Даже имея контактный номер экскурсовода, он не позвонил ей. По мнению женщины, в других странах к туристам проявляют более внимательное отношение, и потерявшихся всегда ищут и ждут.

Также Наталье не понравилось отношение некоторых официантов в ресторанах Сочи, которые, по ее словам, подают еду с видом "усталой обреченности, а то и ненависти".

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