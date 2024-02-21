Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Руководство США не видит перспектив для мирного урегулирования по Украине
Рассказываем о топовых сортах картофеля
Земная гравитация может разрывать космические камни на части, снижая риск появления астероидов
Певица Zivert рассказала о проблемах со здоровьем
Режиссер Гарет Эдвардс может снять продолжение фильма "Мир Юрского периода"
Рейтинг самых надежных внедорожников: эксперты назвали топ-5 моделей на рынке
Ученые считают, что Малое Магелланово Облако на самом деле представляет собой две отдельные галактики
Гарик Харламов заболел пневмонией: "Проверяйтесь сразу"
Вышло дополнение к демке Final Fantasy 7 Rebirth
Круизы по России: популярность растет, спрос превышает предложение

Какова стоимость путешествия по российским рекам

2:05
Туризм

Согласно анализу, проведенному радиостанцией "Коммерсантъ FM", стоимость речных круизов по России существенно возросла на 7-12%, в зависимости от уровня сервиса и типа теплохода. Несмотря на это, спрос на круизы продолжает расти: уже половина доступных мест на предстоящий сезон забронирована, а продажи открыты даже на 2025 год. Даже дорогостоящие экспедиционные туры в Северный полюс пользуются огромным спросом, и практически все места на них уже заняты, особенно в среде иностранных туристов, сообщает информационное агентство "kommersant.ru".

Какова стоимость путешествия по российским рекам
Фото: Openverse by mikecogh is licensed under CC BY 2.0

Речные круизы по России становятся всё более популярными: за прошлый год круизные лайнеры перевезли около 400 тыс. пассажиров, а ожидания на текущий год ещё выше. На данный момент на рынке представлено около двадцати круизных компаний, но основными игроками остаются лишь четыре крупнейших из них.

Повышение стоимости круизов объясняется увеличением расходов на экскурсионное обслуживание, недостатком сертифицированных гидов в городах и другими факторами. Большой спрос на круизы привел к увеличению цен, соответствуя растущим требованиям. Ведущие компании открывают новые маршруты и расширяют свой флот, чтобы удовлетворить запросы пассажиров.

Однако, помимо увеличения интереса со стороны россиян, на речных круизах стали заметно появляться иностранные туристы, главным образом из Китая. Их интерес к круизам до Санкт-Петербурга и даже Северного полюса значительно возрос. Это вызвало проблему дефицита судов, особенно для круизов к Северному полюсу, что привело к серьезным затруднениям в этом направлении.

Тем не менее, проблема недостатка судов для круизов к Северному полюсу может быть решена благодаря реновации старых российских судов, что также привлечет иностранных туристов и создаст дополнительные источники дохода. В то же время, внутренний туризм в России демонстрирует стабильный и динамичный рост, открывая новые перспективы для развития речных круизов в стране.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
В Белгороде обнаружили частный дом с "украинским флагом" на крыше
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова Запад потихоньку сливает Украину, которая начала сыпаться на фронте Дмитрий Плотников
Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Немецкий луковый пирог: очень аппетитное блюдо для любого случая
Немецкий луковый пирог: очень аппетитное блюдо для любого случая
Последние материалы
Певица Zivert рассказала о проблемах со здоровьем
Какова стоимость путешествия по российским рекам
Режиссер Гарет Эдвардс может снять продолжение фильма "Мир Юрского периода"
Рейтинг самых надежных внедорожников: эксперты назвали топ-5 моделей на рынке
Ученые считают, что Малое Магелланово Облако на самом деле представляет собой две отдельные галактики
Гарик Харламов заболел пневмонией: "Проверяйтесь сразу"
Вышло дополнение к демке Final Fantasy 7 Rebirth
Преподаватель университета РОСБИОТЕХ Беляева рассказала, как выбрать качественный шоколад
Михаил Кержаков рассказал, почему его брат до сих пор живёт в Сербии
Россиянка объяснила, почему она больше не рассматривает Сочи как вариант для отдыха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников