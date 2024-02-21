Круизы по России: популярность растет, спрос превышает предложение

Какова стоимость путешествия по российским рекам

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно анализу, проведенному радиостанцией "Коммерсантъ FM", стоимость речных круизов по России существенно возросла на 7-12%, в зависимости от уровня сервиса и типа теплохода. Несмотря на это, спрос на круизы продолжает расти: уже половина доступных мест на предстоящий сезон забронирована, а продажи открыты даже на 2025 год. Даже дорогостоящие экспедиционные туры в Северный полюс пользуются огромным спросом, и практически все места на них уже заняты, особенно в среде иностранных туристов, сообщает информационное агентство "kommersant.ru".

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Речные круизы по России становятся всё более популярными: за прошлый год круизные лайнеры перевезли около 400 тыс. пассажиров, а ожидания на текущий год ещё выше. На данный момент на рынке представлено около двадцати круизных компаний, но основными игроками остаются лишь четыре крупнейших из них.

Повышение стоимости круизов объясняется увеличением расходов на экскурсионное обслуживание, недостатком сертифицированных гидов в городах и другими факторами. Большой спрос на круизы привел к увеличению цен, соответствуя растущим требованиям. Ведущие компании открывают новые маршруты и расширяют свой флот, чтобы удовлетворить запросы пассажиров.

Однако, помимо увеличения интереса со стороны россиян, на речных круизах стали заметно появляться иностранные туристы, главным образом из Китая. Их интерес к круизам до Санкт-Петербурга и даже Северного полюса значительно возрос. Это вызвало проблему дефицита судов, особенно для круизов к Северному полюсу, что привело к серьезным затруднениям в этом направлении.

Тем не менее, проблема недостатка судов для круизов к Северному полюсу может быть решена благодаря реновации старых российских судов, что также привлечет иностранных туристов и создаст дополнительные источники дохода. В то же время, внутренний туризм в России демонстрирует стабильный и динамичный рост, открывая новые перспективы для развития речных круизов в стране.