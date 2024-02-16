Государство окажет финансовую помощь крупным горнолыжным курортам, которые принимают до 500 тысяч посетителей в год – деньги пойдут на развитие инфраструктуры

Миллиард на горные лыжи- правительство выделяет деньги на льготные кредиты инвесторам

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Плюсы такой программы в беседе с Pravda. Ru оценил ответственный секретарь Федерации экстремальных и технических видов спорта Денис Разумовский.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Среди горнолыжных регионов страны- Камчатка, Сахалин, Кемеровская область, Красноярский, Хабаровский и Алтайский края, Северный Кавказ. Курорты пользуются огромной популярностью. И всё же, говорит эксперт, нам есть к чему стремиться.

"В любом виде спорта, который массовый, это всегда хорошо, когда идет развитая инфраструктура, непосредственно полностью развитая для обывателя, то есть человек приехал отдыхать, зашел туда — всё вау. То же и шале, и гостиницы, и рестораны, и все остальное. Конечно, это "вливать" надо. Если рассматривать горнолыжную историю", — подчеркнул спортсмен.

Такую значимую финансовую поддержку государством горнолыжной отрасли, считает специалист, можно только приветствовать.

"Любое вливание, тем более таких колоссальных сумм, безусловно, будет способствовать развитию любого вида спорта и не только горнолыжного. У нас такая инфраструктура только недавно относительно начала развиваться — несколько десятилетий. Необходимо это все доводить до мирового уровня и делать не только мировой уровень, но, еще более доступный по условиям — проката ски-пассов и организация спасательных служб, чтобы было доступно, качественно, дешево. Конечно, будет развиваться. Тем более горнолыжная история очень интересна молодежи и всем активным людям", — уверяет Разумовский.

ЛУЧШИЕ ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ РОССИИ