Петрозаводск оказался среди 10 востребованных мест для отдыха в РФ не у морских пляжей

Петрозаводск вошёл в российский топ-10 дорогих городов для отдыха без моря

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Петрозаводск вошёл в туристический рейтинг России по ценам на съём жилья, восьмое место на основе данных о бронировании.

Фото: ЭкоГрад

Столица Карелии оказалась одним из наиболее дорогих городов в этом списке.

Tvil.ru, сервис для путешественников, определил десятку популярных направлений для отдыха, не связанных с морем. Вместо морского ветра эксперты предлагают насладиться пляжным отдыхом у озер и рек.

Петрозаводск вошел в туристический рейтинг на восьмом месте на основе данных о бронировании жилья. Желающих отдохнуть на берегу Онежского озера много, несмотря на относительно высокую стоимость. Средняя цена за ночь в номере составляет 4 578 рублей — это даже дороже, чем в Красной Поляне в Сочи.

На первом месте — Казань, где проживание обойдется в 4180 рублей за сутки. На втором месте — Кисловодск в Ставропольском крае (3133 рубля). Третье место занимает Калининград (3261 рубль). Последовательно идут Пятигорск, Нижний Новгород, Волгоград, Красная Поляна и Петрозаводск. На последних двух строчках — Екатеринбург и Железноводск.