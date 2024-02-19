Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне под лупой иностранцев: что удивляет и пугает в русских?

2:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы обладают известной щедростью и предпочитают роскошный отдых. Итальянец, работавший в бутике Милана, удивленно отмечал предпочтение россиян к изысканным брендам и аксессуарам. Этот стиль приносил пользу местным продавцам, так как российские туристы совершали много покупок, что означало хорошую комиссию для персонала.

Фото: Telegram: Поехали на море

Этот взгляд подтверждают и отельеры. Управляющий турецкого отеля METT Hotels & Resorts Bodrum отмечал, что русских легко узнать на курорте благодаря предпочтению дорогой одежды. Они часто превращают время на пляже в настоящий показ моды и щедро приглашают других гостей к себе за стол.

Российские путешественники предпочитают активный отдых и охотно пользуются разнообразными развлечениями, начиная от спа и дайвинга и заканчивая верблюжьими прогулками и рыбалкой. Они также известны своей прямолинейностью и высокими требованиями, что заставляет отельеров улучшать качество услуг.

Иностранцы удивляются не только обилию средств у россиян во время зарубежных поездок, но и их благосостоянию на родине. Тревел-блогер Марина Ершова показала своему знакомому из Новой Зеландии фотографии жизни в России, среди которых были изображения домов и улиц. Знакомый из Новой Зеландии отметил, что россияне живут весьма комфортно, имея собственное жилье, включая дачи, что часто недоступно жителям других стран из-за высоких цен.

Однако существуют и негативные стереотипы о россиянах. Например, одна испанка рассказала о страхе европейских женщин перед "русскими мужиками", которых они считают грубыми и прямолинейными. Но есть и положительные моменты: российские женщины часто получают похвалу от иностранцев за свою красоту и женственность, а также за умение быть отзывчивыми и сердечными.

В Азии российских туристов ждут с особым интересом и гостеприимством. Они встречаются с уважением в Индии, Малайзии, Индонезии и Китае. Некоторые также отмечают интерес со стороны австралийцев и новозеландцев, которые рады узнать о российской культуре и кухне.

В целом российские туристы пользуются популярностью за рубежом благодаря своему стилю отдыха, изобилию средств и гостеприимству.