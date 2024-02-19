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Предпочтения к индивидуальным путешествиям: китайский туризм в России меняется

У китайских туристов изменились запросы, а у туроператоров РФ - стратегии работы

2:52
Туризм

Туристы из Китая в наше время значительно отличаются от времён до пандемийных по многим аспектам. Сегодня эффективное взаимодействие с ними требует максимальной адаптации туристических продуктов к современным требованиям и предпочтениям рынка. Максим Сапрыкин, опытный гид-переводчик китайского языка и блогер, который работает с китайскими туристами с 1999 года, выделил несколько ключевых аспектов на стратегической сессии по въездному туризму Российского Союза туриндустрии.

У китайских туристов изменились запросы, а у туроператоров РФ - стратегии работы
Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

Первое: сегодня китайские туристы ищут нестандартные маршруты. Поэтому необходимо предложить им что-то уникальное, отличное от стандартных экскурсий в Москву, Петербург, на Байкал и в Мурманск.

Второе: наблюдается тенденция к индивидуальному и семейному туризму. Ранее предпочтение отдавалось групповым поездкам, однако сейчас всё больше китайцев предпочитают самостоятельные поездки.

Третье: растёт популярность длительных путешествий. Если раньше туры длительностью 7-10 дней были стандартным выбором, то сейчас автопутешественники из Китая предпочитают проводить в России значительно больше времени.

Четвёртое: культурные мероприятия становятся все более актуальными для китайских туристов, включая спортивные события и мастер-классы по различным видам искусства. Например, после проведения зимней Олимпиады в Пекине фигурное катание стало востребованным развлечением.

Пятое: многие молодые китайцы (в возрасте 30-40 лет) следуют советам популярных блогеров и путешествуют по маршрутам, которые они рекомендуют. Поэтому предложение уникальных маршрутов может привлечь новых китайских туристов.

Однако существуют и проблемы, с которыми сталкиваются китайские путешественники. Во-первых, это геополитическая ситуация, которая вызывает опасения у некоторых туристов.

Кроме того, проблемы с безопасностью включают случаи мошенничества, такие как использование нелегальных такси в аэропортах, завышенные цены на товары и услуги для иностранцев, а также случаи вымогательства денег с туристов.

Проблемы с платежами также остаются актуальными, так как платежные системы WeChat и Alipay, популярные в Китае, не поддерживаются в России, а карты UnionPay не всегда действительны.

Коммуникативные трудности также важны, так как многие китайские туристы не говорят на английском или русском языках. Поэтому необходимо разработать систему коммуникации, адаптированную к их потребностям, включая использование китайского языка и предоставление информации на нём.

Наконец, усиление присутствия России в китайских социальных сетях может помочь привлечь больше китайских туристов, рассказав им о достопримечательностях и привлекательных местах страны, что способствует формированию более позитивного восприятия России.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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