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Как китайские туристы оказались в ловушке с высокими ценами на билеты возврата из популярных курортов

Туристы застряли на острове Хайнань и в городе Харбин из-за резкого роста цен на авиабилеты

2:25
Туризм

Китайские туристы, вернувшиеся из популярных курортов, острова Хайнань и Харбина, оказались в ловушке, поскольку единственным способом добраться до дома в Пекине и Шанхае было путешествие бизнес-классом. Стоимость билетов на такие рейсы пользователи платформы Weibo сравнивают с расходами на перелет на противоположный конец земного шара.

Туристы застряли на острове Хайнань и в городе Харбин из-за резкого роста цен на авиабилеты
Фото: ru.freepik.com

Одна из путешественниц жаловалась журналистам, что обратный билет из Саньи в столицу обошелся ей в 10 тысяч юаней (примерно 130 тысяч рублей по текущему обменному курсу), заметив: "За последние два дня цены становятся все более ужасными. За эти деньги я могла бы совершить поездку в Европу". В обычные дни стоимость путешествия с Хайнаня до Пекина составляет в среднем 1000 юаней.

Путешествие в Шанхай оказалось еще дороже: на 16-17 февраля экономкласс был полностью распродан, а бизнес-класс стоил 14 тысяч юаней (около 182 тысяч рублей). Такая же ситуация и цены были на рейсах из Харбина. Представители авиакомпаний и пользователи социальных сетей удивлялись, почему туристы не позаботились о билетах обратно, когда планировали свои курортные поездки.

Проблемы также возникли у водителей — паромы с Хайнаня на материк Китая переполнены, и очереди огромные. Например, господин Тан из Уханя планировал вернуться домой 16 февраля, но смог получить билет на паром только на 21 число. Пришлось взять лишние пять дней отпуска, вероятно, за свой счет.

Тан, рассказывая журналистам издания Red Star News, признался, что несколько лет назад он также ездил в Хайнань примерно в это время, но не сталкивался с подобными проблемами. Сейчас ажиотаж, связанный с празднованием китайского Нового года, огромен. Недостаток билетов на рейсы из Харбина объясняется также тем, что в городе завершился ежегодный фестиваль "Мир снега и льда". По данным китайских СМИ, за 61 день работы фестиваля его посетили 2,71 миллиона туристов из разных стран.

В середине января сообщалось, что посетители харбинского фестиваля начали лизать железные столбы на пешеходной Центральной улице, чтобы проверить, примерзнет ли язык. В ответ на это власти приняли решение покрыть металлические конструкции тканью.

КИТАЙ, остров ХАЙНАНЬ. Вся правда о "Китайских Мальдивах",секреты бюджетного отдыха, плюсы и минусы
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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