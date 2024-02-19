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Возрастные ограничения в санаториях: почему некоторые не принимают посетителей после определенного возраста

Специалисты разъяснили, почему санатории вынуждены устанавливать возрастные ограничения

3:01
Туризм

Многие российские санатории стараются не принимать на лечение людей после определенного возраста, эксперты рассказали, с чем связана такая политика, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Специалисты разъяснили, почему санатории вынуждены устанавливать возрастные ограничения
Фото: Пресс-служба Нового театра

Согласно коммерческому директору компании "Профкурорт" Марины Розановой, в санаториях часто отсутствуют официальные возрастные ограничения, однако назначение определенных процедур может зависеть от возраста пациента.

"Риски, связанные с санаторным лечением в пожилом возрасте, действительны, и врачи в санаториях несут ответственность за пациентов. Хороший врач, вероятно, не порекомендует пожилым людям менять климат или совершать перелеты, так как это может негативно сказаться на их здоровье. Кроме того, активное лечение и процедуры могут привести к обострениям. Не случайно существует практика реэвакуации, когда отдыхающих переводят в другие здравницы", — пояснила эксперт.

Согласно коммерческому директору туроператора "Алеан" Оксане Булах, законодательно возрастные ограничения не зафиксированы, но некоторые санатории могут их применять.

"Причина заключается в том, что у многих людей пожилого возраста может быть несколько заболеваний, о которых они сами не знают. Некоторые процедуры, такие как массажи и грязевые ванны, могут ухудшить их состояние, но пациенты могут настаивать на их проведении. Поэтому для санаториев часто проще не принимать таких гостей, чем рисковать. В некотором смысле это вынужденная мера", — добавила она.

Руководитель комитета РСТ по санаторно-курортной деятельности и советник директора компании "Здоровый мир — Сочи" Дмитрий Богданов подтвердил, что такая проблема существует.

"Некоторые санатории избегают принятия людей старше 70 лет. Это связано с негативными последствиями приема отдыхающих по социальным путевкам, когда несмотря на медицинские противопоказания им предоставляются процедуры. Однако я считаю, что стоит принимать всех. Среди людей старше 80 лет есть те, кто готов оплатить услуги и имеет опыт путешествий в санатории. Мы убеждаем санатории в необходимости изменения этой практики и обеспечения доступа для таких гостей", — отметил он.

Эксперты утверждают, что санатории применяют различные подходы в этом вопросе. Некоторые официально отказываются от принятия клиентов определенного возраста или устанавливают жесткие ограничения. Например, гости старше 75 лет принимаются на лечение только с сопровождающим лицом, которое оплачивает услуги проживания и питания по стандартным тарифам.

Популярность санаторно-курортного отдыха в России заметно возросла после 2020 года. По данным Ассоциации оздоровительного туризма, его доля составляет более 11 процентов всего внутреннего турпотока. В 2023 году российские санатории посетили почти семь миллионов человек, указывает РСТ.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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