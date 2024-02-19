Новые тренды в получении шенгенских виз для россиян

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Цены на шенгенские визы увеличатся. Или нет?

1:55
Туризм

По оценкам экспертов, вероятно, что стоимость "шенгенской" визы вырастет к летнему сезону. Тем не менее, получение визы для поездок в страны Евросоюза стало немного удобнее для российских граждан. Туристам также рекомендуется обратить внимание на такие страны, как Китай, Иран и Африка, где процесс получения визы часто проще и дешевле.

Цены на шенгенские визы увеличатся. Или нет?
Фото: https://static.tildacdn.com/tild3537-3063-4231-b265-316530353137/sheng.jpg

"Шенген — дороже, но проще?" — таков вопрос, который задают эксперты. "Большинство стран ЕС не закрыли границы для российских туристов. Однако некоторые из них ужесточили требования к документам для получения визы, вместо прямого запрета на въезд. Таких случаев всё-таки немного", — отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Из Российской службы туризма (РСТ) сообщили, что некоторые страны стали более склонны к выдаче многократных виз российским гражданам.

По словам вице-президента АТОР по выездному туризму и главы компании Space Travel Артура Мурадяна, уровень требований и правил оформления виз стабилизировался. "Ситуация с документами, подтверждающими цель поездки, а также страховками для путешественников стала более предсказуемой", — добавил он. Визы в страны, такие как Греция, Испания, Италия и Франция, обычно оформляются за две-три недели, согласно Мурадяну.

Еврокомиссия предложила увеличить базовый сбор за шенгенскую визу на 12 процентов, что приведет к увеличению его с 80 до 90 евро для взрослых и с 40 до 45 евро для детей. Это изменение затронет страны, с которыми ЕС не имеет соглашений о безвизовом режиме, включая Россию с сентября 2022 года. Однако Юлия Валд, автор телеграм-канала Juliya Visa, считает, что это подорожание не сильно повлияет на спрос туристов и не будет иметь серьезного отпугивающего эффекта.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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