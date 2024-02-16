Путешествие под угрозой. Ваши права как пассажира при отмене рейса

В российских аэропортах могут запретить доступ провожающим

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Предстоят длинные февральские и мартовские выходные, а лето уже не так уж далеко. Многие туристы активно планируют свои поездки, однако иногда приходится отказываться от задуманного, а рейсы могут быть задержаны. В статье рассматривается вопрос о правах пассажиров и возможности возврата денег за билеты, приобретенные по невозвратному тарифу.

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"Невозвратные авиабилеты можно сравнить с инвестициями. Основное правило здесь таково: чем больше экономия, тем выше риск. Хоть такие билеты и помогают сэкономить, однако возвратить их нельзя", — объясняет кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. "Если вы вынуждены отказаться от поездки, вы потеряете деньги. При изменении даты вылета придется уплатить штраф и разницу в стоимости для перебронирования".

Тем не менее, есть исключения. "Деньги могут быть возвращены в случае вынужденного отказа от перевозки", — уточняет адвокат Клуба защиты прав туриста Маргарита Еремеева. Согласно статье 108 Воздушного кодекса, невозвратный билет можно вернуть в случае заболевания самого пассажира, его члена семьи или близкого родственника, путешествующего вместе с ним, а также при отмене или задержке рейса, изменении маршрута, понижении класса обслуживания или овербукинге.