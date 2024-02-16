Путешествие в Северную Корею: уникальные впечатления

Эксперты обсуждают главные темы на Дальнем Востоке: туризм в Северной Корее, планы по строительству "легкого метро" во Владивостоке и новинка — рыбная лапша из Камчатского минтая.
Северная Корея, долгое время изолированная страна, наконец-то открыла свои двери для российских туристов после пандемии. Первая группа из 98 человек отправилась из Владивостока в Пхеньян, а затем на горнолыжный курорт Масикрен за 750 долларов. Во время поездки, российские журналисты были ограничены в съемке людей и памятников, но не имели проблем с использованием техники, за исключением книги, которую пришлось предварительно заявить.
"Фотографировать можно было практически все. Единственный, наверное, запрет — нельзя фотографировать людей, которые находятся на стройке, то есть, строителей и в принципе стройку. Нельзя фотографировать людей, которые работают в полях, на дороге, то есть людей за какой-то деятельностью. Второе: нельзя фотографировать памятники и монументы сбоку и с каких-то других ракурсов. Становишься напротив и фотографируешь памятник только прямо, и он должен быть в кадре всегда целиком и полностью. Это правило они очень просят соблюдать, потому что, например, памятники Ким Ир Сену и Ким Чен Ыну они очень чтят, там всегда лежат свежие цветы, и сами корейцы очень недобро и косо на тебя смотрят, если ты начинаешь искать какие-то ракурсы и позировать", — рассказала Мария Цирлина.
«Я с собой везла небольшую книжку, потому что знала, что не будет связи и, возможно, будет свободное время, которое захочется как-то занять. И у них возникли большие вопросы к книжке, потому что они боятся, что в страну везут какие-то порнографические материалы. Книжка была без картинок, и у них возникли проблемы, они звали даже переводчика, чтобы понять, о чем там, хотя бы какие-то случайные фразы», – поделилась журналистка.
Впечатления о Пхеньяне были смешанными: город напоминал азиатские мегаполисы, но местные жители одевались почти как в прошлом веке, что создавало диссонанс. Однако, горнолыжный комплекс Масикрен был высоко оценен за качество услуг и соотношение цены.
Во Владивостоке планируется запуск "легкого метро", электричек, которые будут ходить по уже существующим путям с расширением сети на городские направления. Окончательные сроки запуска пока не установлены, так как в настоящее время проводится предпроектная проработка.
На Камчатке разработана новая продукция — рыбная лапша из дикого камчатского минтая. Ученые утверждают, что это уникальный продукт, который может заинтересовать широкий круг потребителей, включая азиатские страны. Перед началом массового производства ожидается завершение процедуры оформления патента.
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