Путешествие в Северную Корею: уникальные впечатления

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Туры в Северную Корею, "легкое метро" и инновационный рецепт рыбной лапши

2:51
Туризм

Эксперты обсуждают главные темы на Дальнем Востоке: туризм в Северной Корее, планы по строительству "легкого метро" во Владивостоке и новинка — рыбная лапша из Камчатского минтая.

Туры в Северную Корею, "легкое метро" и инновационный рецепт рыбной лапши
Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY-SA 4.0

Северная Корея, долгое время изолированная страна, наконец-то открыла свои двери для российских туристов после пандемии. Первая группа из 98 человек отправилась из Владивостока в Пхеньян, а затем на горнолыжный курорт Масикрен за 750 долларов. Во время поездки, российские журналисты были ограничены в съемке людей и памятников, но не имели проблем с использованием техники, за исключением книги, которую пришлось предварительно заявить.

"Фотографировать можно было практически все. Единственный, наверное, запрет — нельзя фотографировать людей, которые находятся на стройке, то есть, строителей и в принципе стройку. Нельзя фотографировать людей, которые работают в полях, на дороге, то есть людей за какой-то деятельностью. Второе: нельзя фотографировать памятники и монументы сбоку и с каких-то других ракурсов. Становишься напротив и фотографируешь памятник только прямо, и он должен быть в кадре всегда целиком и полностью. Это правило они очень просят соблюдать, потому что, например, памятники Ким Ир Сену и Ким Чен Ыну они очень чтят, там всегда лежат свежие цветы, и сами корейцы очень недобро и косо на тебя смотрят, если ты начинаешь искать какие-то ракурсы и позировать", — рассказала Мария Цирлина.

«Я с собой везла небольшую книжку, потому что знала, что не будет связи и, возможно, будет свободное время, которое захочется как-то занять. И у них возникли большие вопросы к книжке, потому что они боятся, что в страну везут какие-то порнографические материалы. Книжка была без картинок, и у них возникли проблемы, они звали даже переводчика, чтобы понять, о чем там, хотя бы какие-то случайные фразы», – поделилась журналистка.

Впечатления о Пхеньяне были смешанными: город напоминал азиатские мегаполисы, но местные жители одевались почти как в прошлом веке, что создавало диссонанс. Однако, горнолыжный комплекс Масикрен был высоко оценен за качество услуг и соотношение цены.

Во Владивостоке планируется запуск "легкого метро", электричек, которые будут ходить по уже существующим путям с расширением сети на городские направления. Окончательные сроки запуска пока не установлены, так как в настоящее время проводится предпроектная проработка.

На Камчатке разработана новая продукция — рыбная лапша из дикого камчатского минтая. Ученые утверждают, что это уникальный продукт, который может заинтересовать широкий круг потребителей, включая азиатские страны. Перед началом массового производства ожидается завершение процедуры оформления патента.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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