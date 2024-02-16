Санатории России: выбор места отдыха и средняя стоимость проживания

Где найти наилучшие санатории в России

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Исследование, проведённое командой "Яндекс. Путешествия" и опубликованное на портале "Лента.ру", выявило, что Южный федеральный округ (ЮФО) и Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) признаны лучшими регионами России для санаторного отдыха. Кроме того, было установлено, что Сибирский федеральный округ, Приволжский федеральный округ и Уральский федеральный округ являются наиболее динамично развивающимися макрорегионами в этой сфере.

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Анализ данных о бронированиях в санаториях показал значительный спрос на оздоровительные учреждения в таких регионах, как Республика Татарстан, Тюменская область, Краснодарский край, Республика Марий Эл и Ставропольский край. Эксперты отметили несколько факторов, объясняющих увеличение популярности санаторного отдыха, включая желание людей подготовиться к летнему сезону с помощью оздоровительных программ и фитнеса, стремление найти альтернативу пляжному отдыху, а также возможность провести время вдали от дома, но не слишком далеко.

В рамках исследования также были представлены средние стоимости проживания в санаториях в различных городах России. Например, стоимость ночлега на одного человека составляет 7 тысяч рублей в Сочи, 10 тысяч рублей в Кисловодске и Москве, 11 тысяч рублей в Петрово, 8 тысяч рублей в Ольгинке, 9 тысяч рублей в Анапе, и 10 тысяч рублей в Аксаково.