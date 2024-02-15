От Кашира до мыса Игольного: путешествие блогера через Африку на "буханке"

Мужчина из Подмосковья добрался до Африки на "буханке"

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Житель Кашира Московской области Александр Морозов, известный в социальных сетях как блогер Саша Холодный, достиг самой южной точки Африки — мыса Игольного. Об этом он рассказал в своем профиле. Наиболее уникальной чертой его путешествий является использование уазовской "буханки" для передвижения по разным местам.

Фото: openverse.org by Sergey Egelsky is licensed under CC BY 4.0.

Согласно данным портала "За рулем", с 2017 по 2019 год блогер использовал "буханку" в своем первом кругосветном путешествии, объехав весь Земной шар.

"В моем первом кругосветном путешествии я уже побывал здесь на "буханке", когда ехал с запада. Тогда я смог добраться до знакового камня. Теперь, начав с востока, я закрыл маршрут по Африке", — рассказал Холодный.

Теперь перед путешественником стоит задача преодолеть расстояние до следующей части своего маршрута. Следующая цель — Южная Америка.