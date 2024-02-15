Экономичные туры в Малайзию: сколько стоит тур на двоих с учётом авиаперелёта и проживания

Последние изменения в правилах въезда в Малайзию требуют, чтобы туристы заполняли цифровую карту прибытия, предоставляя свои данные на сайте иммиграционного департамента не позднее, чем за три дня до планируемой поездки.
Согласно информации от Ассоциации туроператоров России, путешествие в Малайзию из Москвы может обойтись от 277 тысяч рублей за двоих. В эту стоимость включены авиабилеты туда и обратно, а также проживание на 11 ночей в четырехзвездочном отеле с завтраками. Отдельно стоимость перелета из Москвы в Лангкави составляет около 98,1 тысячи рублей на человека в обе стороны, как сообщает "Лента.ру".
Поездка из Москвы или Казани в Куала-Лумпур также обойдется в 98,1 тысячи рублей с пересадкой в Туркмении. Жители Екатеринбурга могут отправиться в Малайзию на 10 дней за 309 тысяч рублей на двоих, а из Самары аналогичный тур обойдется в 310 тысяч рублей.
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