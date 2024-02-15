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Экономичные туры в Малайзию: сколько стоит тур на двоих с учётом авиаперелёта и проживания

Цены на туры в Малайзию начинаются от 277 тысяч рублей

1:04
Туризм

Последние изменения в правилах въезда в Малайзию требуют, чтобы туристы заполняли цифровую карту прибытия, предоставляя свои данные на сайте иммиграционного департамента не позднее, чем за три дня до планируемой поездки.

Цены на туры в Малайзию начинаются от 277 тысяч рублей
Фото: Openverse by szeke is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Согласно информации от Ассоциации туроператоров России, путешествие в Малайзию из Москвы может обойтись от 277 тысяч рублей за двоих. В эту стоимость включены авиабилеты туда и обратно, а также проживание на 11 ночей в четырехзвездочном отеле с завтраками. Отдельно стоимость перелета из Москвы в Лангкави составляет около 98,1 тысячи рублей на человека в обе стороны, как сообщает "Лента.ру".

Поездка из Москвы или Казани в Куала-Лумпур также обойдется в 98,1 тысячи рублей с пересадкой в Туркмении. Жители Екатеринбурга могут отправиться в Малайзию на 10 дней за 309 тысяч рублей на двоих, а из Самары аналогичный тур обойдется в 310 тысяч рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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