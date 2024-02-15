Избегайте риска: почему пить воду из крана в самолете - не лучшая идея

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Какой напиток никогда нельзя пить в самолете

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Туризм

Одна из стюардесс крупной авиакомпании Великобритании поделилась важной информацией о том, каких напитков следует избегать во время полета.

Какой напиток никогда нельзя пить в самолете
Фото: Openverse by caribb is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно ее рассказу, к одному из самых непригодных к употреблению напитков на борту самолета относится вода из крана в туалете. Она подчеркнула, что по всему салону развешаны предупреждающие знаки, запрещающие это делать, и это сделано не с целью заставить пассажиров приобретать бутилированную воду, а исключительно для обеспечения безопасности и заботы о здоровье пассажиров.

Кроме того, стюардесса не рекомендовала употреблять пищу в самолете из-за ее высокого содержания соли и сахара. На большой высоте все вкусовые ощущения ослабевают, и для того чтобы блюда оставались вкусными, они обычно пересолены.

Никогда Не Делайте Этого В Самолётах
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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