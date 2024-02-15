Ущерб свыше 200 млн рублей: обвиняемые в мошенничестве с "Пушкинской картой" предстали перед судом

Мошенникам предъявили обвинение за похищение 200 млн рублей с "Пушкинской карты"

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов были обвинены в мошенничестве в организованной группе и в особо крупном размере согласно статье 159 часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. По данным следствия, им предъявляется обвинение в выводе денежных средств со счетов "Пушкинской карты".

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Их действия осуществлялись через интернет-портал "PRO.Культура.PФ", где подозреваемые размещали информацию о крупных культурных событиях. Под предлогом организации этих мероприятий они арендовали концертные площадки и приглашали артистов.

Далее они просили владельцев "Пушкинских карт" оплачивать билеты на эти мероприятия, но не являться на них. При этом количество проданных билетов превышало вместимость площадки. Чтобы избежать проведения концертов перед пустыми залами, организаторы нанимали платную массовку. После мероприятия им возмещались затраты за счет средств бюджета программы "Пушкинская карта".

Предварительная оценка ущерба, нанесенного "Почта Банку" и бюджету Российской Федерации обвиняемыми, превышает 200 миллионов рублей. В настоящее время все трое находятся под стражей. Их уголовное дело будет рассматривать Басманный районный суд Москвы.

Напомним, что "Пушкинскую карту" могут использовать россияне в возрасте от 14 до 22 лет, и ее лимит составляет 5000 рублей. С ее помощью можно оплатить посещение театров, музеев, филармоний, концертных залов, кинотеатров и домов культуры.