Праздничные графики: как изменится работа визовых центров на 23 февраля и 8 марта

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Большинство визовых центров стран Европы не будут работать на 23 февраля и 8 марта

2:12
Туризм

Визовые офисы стран Европейского Союза и Великобритании определили свои рабочие часы на праздничные даты 23 февраля и 8 марта, а также на несколько других дат в марте из-за национальных праздников, передает АТОР. Так, несколько посольств не будут принимать документы в указанные дни из-за национальных праздников.

Большинство визовых центров стран Европы не будут работать на 23 февраля и 8 марта
Фото: https://static.tildacdn.com/tild3537-3063-4231-b265-316530353137/sheng.jpg

Визовые офисы стран Европейского Союза традиционно закрываются во время государственных праздников в России и национальных праздников в самих этих странах. Также прекращается прием и выдача документов в посольствах тех стран, которые не имеют на территории России визовых офисов.

Например, Посольство Республики Кипр в Москве не будет работать 23 февраля и 8 марта, а также 18 марта (Чистый понедельник) и 25 марта (День независимости Греции).

Мониторинг сайтов визовых офисов стран ЕС показал следующее на 12 февраля 2024 года:

Визовые офисы Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Италии, Мальты, Норвегии, Словакии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции и Великобритании будут закрыты 23 февраля и 8 марта.
Визовые офисы Греции не работают 23 февраля и 8 марта, а также не будет приема и выдачи документов 18 марта (Чистый понедельник) и 25 марта (День Независимости).
Визовые офисы Испании также будут закрыты 23 февраля и 8 марта. Кроме того, не будет приниматься документация 28 марта (Великий Четверг) и 29 марта (Страстная Пятница).
Визовые офисы Португалии закрыты 23 февраля и 8 марта, а также 29 марта (Страстная Пятница). На сайтах визовых центров указывается, что прием документов на визу в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре осуществляется только по предварительной записи.
Визовые офисы Швейцарии не работают 23 февраля, 8 и 29 марта (Страстная Пятница).

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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