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Зимний отдых в России: Алушта, Зеленоградск, Сортавала

ТОП-3 малых города для зимнего отдыха

1:10
Туризм

Перед наступлением весны, сервис бронирования отелей и апартаментов Твил. ру провел анализ наиболее популярных малых городов России для зимнего отдыха, опираясь на данные о частоте бронирований в этот период, сообщает ptzgovorit. ru.

ТОП-3 малых города для зимнего отдыха

В списке предпочтительных мест для зимнего времяпрепровождения лидирует Алушта в Приморском крае, собравшая 11% от общего числа бронирований.
На втором месте оказался Зеленоградск в Калининградской области, привлекший 10% туристического потока.

Третье место заняла Сортавала, находящаяся в Карелии. Этот город приковал внимание 9% отдыхающих. Особенностью Сортавалы стала ее высокая стоимость проживания, делая ее самым дорогим местом отдыха в данной категории. По сравнению с другими городами, туристы, выбравшие Сортавалу, готовы заплатить более 6,6 тысячи рублей за ночь. В среднем они проводили две ночи в Приладожье. Например, в Кировске, занявшем второе место по стоимости, средняя цена за ночь была чуть выше 3,9 тысяч рублей.

ТОП 10 Зимних мест в России! Где отдохнуть зимой?
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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