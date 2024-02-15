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Эксклюзивный тур в Северную Корею: исследуйте Пхеньян и восхитительные пляжи Восточного моря

Эксперт озвучил цену за тур в КНДР в 2024 году

1:46
Туризм

После длительного перерыва, вызванного пандемией, группа российских туристов отправилась в путешествие по Северной Корее впервые за долгое время. Эти путешественники провели в КНДР четыре дня, включив в свою программу посещение Пхеньяна и современного горнолыжного курорта, который превзошел все ожидания любителей зимних видов спорта.

Эксперт озвучил цену за тур в КНДР в 2024 году
Фото: flickr.com by Mario Micklisch

Эксперты и СМИ уже назвали это событие одним из наиболее значимых в индустрии туризма за последние годы.

Директор ассоциации "Объединение туроператоров выездного туризма "Турпомощь"" Александр Осауленко в интервью поделился информацией о стоимости тура.

"Интерес к посещению Северной Кореи огромен, пришлось даже составлять список ожидания", — отметил он.

"Согласно данным турфирмы, стоимость тура составила 750 долларов, включая визу, перелет, проживание, завтраки и экскурсии. Интерес к посещению Северной Кореи огромен, пришлось даже составлять список ожидания", — подчеркнул специалист.

Эксперт также уточнил стоимость тура на одного человека с перелётом на пять дней в рублях.

"Она составляет около 70 тысяч рублей. Такие туры будут особенно популярны среди туристов из Приморья, Дальнего Востока и Сибири. Полет в Северную Корею занимает примерно 2 часа", — пояснил он.

Также есть вероятность, что в ближайшем будущем в КНДР будет предложен пляжный отдых для туристов. Они смогут насладиться отдыхом на пляже Японского моря, которое в этом регионе называется Восточным морем.

В районе Гальма уже построено много гостиничных комплексов вдоль берега для туристической зоны. Планируется запуск межсезонных туров.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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