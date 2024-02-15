Удивительные способы экономии: поляки выбирают Россию для заправки своих автомобилей

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Поляки закупаются конфетами и бензином в России

1:40
Туризм

В европейских странах фермеры тратят большие суммы на топливо для своей сельскохозяйственной техники и сталкиваются с проблемами на дорогах из-за блокад. В то время как это происходит, жители приграничных польских регионов находят способы сэкономить на топливе, отправляясь за ним в Россию, сообщает smotrim. ru.

Поляки закупаются конфетами и бензином в России
Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние

Сейчас на границе между Россией и Польшей отсутствуют автомобили с российскими номерами из-за запрета на их въезд, но польские автомобили свободно заезжают в Калининградскую область для заправки на местных заправочных станциях. После введения ограничений доступ россиян в Польшу открыт только через страны Шенгенской зоны.

Лукаш из Гданьска отметил, что в Польше дизель стоит около 155 рублей за литр, и когда они посещают Россию, всегда заправляют полный бак, так как это в три раза выгоднее, чем в Европе. Поляки предпочитают старые модели Volkswagen Passat из-за больших топливных баков на 100 литров, и они даже нашли способ заправить еще дополнительные 10 литров, подняв машину домкратом.

Другой поляк, Юрек, рассказал, что его покупки в России не ограничиваются топливом; он также закупает халву крупными партиями для последующей перепродажи в Польше. Житель российского приграничного села Мамоново, Вагиф, сообщил, что поляки часто покупают консервы и конфеты.

Местные жители также отметили, что после начала специальной военной операции многие приграничные отели опустели. Они выразили сожаление, поскольку польские туристические предприятия всегда радовались гостям из России, ценя их за предпочтение наличных средств при путешествиях.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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