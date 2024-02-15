YouGov: какие национальности туристов вызывают недовольство в мире

Пять национальностей, вызывающих наибольшее негативное отношение в мире

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аналитическое исследование, проведенное компанией YouGov, выявило пять национальностей, туристы которых вызывают недовольство в различных странах мира. Оказалось, что русские также вошли в этот список.

Фото: Telegram: Поехали на море

По результатам исследования выяснилось, что восприятие туристов из разных стран значительно разнится в зависимости от региона. Например, российские туристы сталкиваются с негативным отношением в Германии, но не испытывают такого же негатива в Соединенных Штатах и Иордании. Британские путешественники также не пользуются большой популярностью во многих европейских странах.

В результате исследования стало ясно, что стереотипы и предвзятость сыграли значительную роль в формировании отношения к национальности туристов. Согласно данным исследования, пять наиболее непопулярных национальностей включают китайцев, россиян, британцев, американцев и австралийцев. Однако стоит отметить, что такая репутация часто основана на личном опыте и предубеждениях.