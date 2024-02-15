Как посетить КНДР и не оказаться за решеткой: советы эксперта для туристов из России

Эксперт по туризму представил основные правила для посещения КНДР

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

После длительного перерыва КНДР, одна из самых загадочных стран мира, снова открыла свои границы и приняла первую группу туристов, в которой были и россияне.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Посещение этого поистине экзотического государства остается запретным плодом. Многие избегают поездок в КНДР из-за страха перед диктатурой и возможности оказаться за решеткой при нарушении правил.

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко поделился, как не нарушить суровые правила пребывания в стране и остаться в роли туриста, а не арестанта.

Нынешняя первая поездка, организованная туроператором "Восток Интур", стала возможной благодаря договоренностям делегации Приморья с властями Северной Кореи, достигнутым в декабре 2023 года во время визита в КНДР.

Хотя дружелюбное отношение к россиянам со стороны местных жителей кажется гарантированным, всё же важно соблюдать местные правила и этикет.

Осауленко отметил важность соблюдения ряда рекомендаций, включая запрет на фотографирование стратегически важных и военных объектов, а также необходимость получения разрешения на фотографирование местных жителей. Есть также рекомендации по поводу одежды.

До пандемии поездки в КНДР были популярны, и сейчас, в разгар горнолыжного сезона, страна привлекает туристов.

В будущем обсуждается возможность отправки российских школьников в детский лагерь в Северной Корее.