Как посетить КНДР и не оказаться за решеткой: советы эксперта для туристов из России

После длительного перерыва КНДР, одна из самых загадочных стран мира, снова открыла свои границы и приняла первую группу туристов, в которой были и россияне.
Посещение этого поистине экзотического государства остается запретным плодом. Многие избегают поездок в КНДР из-за страха перед диктатурой и возможности оказаться за решеткой при нарушении правил.
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко поделился, как не нарушить суровые правила пребывания в стране и остаться в роли туриста, а не арестанта.
Нынешняя первая поездка, организованная туроператором "Восток Интур", стала возможной благодаря договоренностям делегации Приморья с властями Северной Кореи, достигнутым в декабре 2023 года во время визита в КНДР.
Хотя дружелюбное отношение к россиянам со стороны местных жителей кажется гарантированным, всё же важно соблюдать местные правила и этикет.
Осауленко отметил важность соблюдения ряда рекомендаций, включая запрет на фотографирование стратегически важных и военных объектов, а также необходимость получения разрешения на фотографирование местных жителей. Есть также рекомендации по поводу одежды.
До пандемии поездки в КНДР были популярны, и сейчас, в разгар горнолыжного сезона, страна привлекает туристов.
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