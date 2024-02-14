Кадровый кризис в российском туризме: вызовы и решения

В России стало мало желающих работать в туризме и гостиничном бизнесе

2:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский сектор туризма стоит перед самым значительным кадровым вызовом за всю свою историю, особенно остро это ощущается в гостиничном бизнесе. Эксперты, участвующие в стратегической сессии Российского союза туриндустрии по гостиничной туристической инфраструктуре, обсудили причины трудностей с наймом и удержанием персонала в индустрии.

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Алексей Мусакин, руководитель комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам и генеральный директор Cronwell Development, отметил рост числа вакансий в туристической сфере, гостиничном бизнесе и ресторанных услугах на 161% по сравнению с январем 2021 года. Однако количество резюме соискателей увеличилось всего лишь на 36%, что создает недостаток кандидатов для замещения вакансий. Также он подчеркнул, что на одну вакансию приходится лишь около трех резюме, в то время как для ее закрытия требуется пять-шесть кандидатов.

Мария Камшечко, преподаватель кафедры туризма и гостиничного дела Российского государственного гуманитарного университета, выделила проблемы с обеспечением бюджетных мест в учебных заведениях. Эта проблема актуальна не только для РГГУ, но и для других вузов, таких как Российский Государственный Университет Туризма и Сервиса и МГУ им. М. В. Ломоносова. Она также отметила отсутствие четкого плана и статистики, а также неопределенные цели кадровой политики в отрасли.

Представители туристического бизнеса подчеркнули сложности с наймом линейного персонала, составляющего 70% сотрудников гостиниц. Они также обсудили необходимость поддержки этого сегмента, учитывая, что линейные специалисты обладают средним специальным образованием. Для привлечения будущих специалистов в отрасль предложили возможность бесплатного обучения за счет будущего работодателя с условием отработки в течение пяти лет.

Учебные гостиницы могут сделать производственную практику более эффективной для будущих сотрудников отелей. Тамара Черных, генеральный директор UPRO Group, также подчеркнула важность престижа профессии и конкурентоспособной заработной платы для удержания персонала в индустрии. Она высказала идею о возможных льготах налоговых ставок для улучшения ситуации.