Кадровый кризис в российском туризме: вызовы и решения

Российский сектор туризма стоит перед самым значительным кадровым вызовом за всю свою историю, особенно остро это ощущается в гостиничном бизнесе. Эксперты, участвующие в стратегической сессии Российского союза туриндустрии по гостиничной туристической инфраструктуре, обсудили причины трудностей с наймом и удержанием персонала в индустрии.

Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0