Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков ждут третьего ребёнка
"Лунная ночь" Айвазовского: Аукционный холдинг опроверг претензии Украины
Учёные США обнаружили, что Марс смогут колонизировать люди с компромиссным типом личности
РБК: Для ВСУ не будут закупать "Пепси"
Как сварить бурый рис
Собаки в семье: особенная связь с детьми
Галкин* сфотографировал златокудрую Пугачёву в кресле с телефоном
Хоккеист Фетисов о продлении бана России: "В ИИХФ не с кем разговаривать и не на кого надеяться"
Морские круизы: идеальный способ познать несколько стран за одну поездку без лишних хлопот
Кадровый кризис в российском туризме: вызовы и решения

В России стало мало желающих работать в туризме и гостиничном бизнесе

2:20
Туризм

Российский сектор туризма стоит перед самым значительным кадровым вызовом за всю свою историю, особенно остро это ощущается в гостиничном бизнесе. Эксперты, участвующие в стратегической сессии Российского союза туриндустрии по гостиничной туристической инфраструктуре, обсудили причины трудностей с наймом и удержанием персонала в индустрии.

В России стало мало желающих работать в туризме и гостиничном бизнесе
Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0

Алексей Мусакин, руководитель комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам и генеральный директор Cronwell Development, отметил рост числа вакансий в туристической сфере, гостиничном бизнесе и ресторанных услугах на 161% по сравнению с январем 2021 года. Однако количество резюме соискателей увеличилось всего лишь на 36%, что создает недостаток кандидатов для замещения вакансий. Также он подчеркнул, что на одну вакансию приходится лишь около трех резюме, в то время как для ее закрытия требуется пять-шесть кандидатов.

Мария Камшечко, преподаватель кафедры туризма и гостиничного дела Российского государственного гуманитарного университета, выделила проблемы с обеспечением бюджетных мест в учебных заведениях. Эта проблема актуальна не только для РГГУ, но и для других вузов, таких как Российский Государственный Университет Туризма и Сервиса и МГУ им. М. В. Ломоносова. Она также отметила отсутствие четкого плана и статистики, а также неопределенные цели кадровой политики в отрасли.

Представители туристического бизнеса подчеркнули сложности с наймом линейного персонала, составляющего 70% сотрудников гостиниц. Они также обсудили необходимость поддержки этого сегмента, учитывая, что линейные специалисты обладают средним специальным образованием. Для привлечения будущих специалистов в отрасль предложили возможность бесплатного обучения за счет будущего работодателя с условием отработки в течение пяти лет.

Учебные гостиницы могут сделать производственную практику более эффективной для будущих сотрудников отелей. Тамара Черных, генеральный директор UPRO Group, также подчеркнула важность престижа профессии и конкурентоспособной заработной платы для удержания персонала в индустрии. Она высказала идею о возможных льготах налоговых ставок для улучшения ситуации.

СТОИТ ЛИ УЧИТЬСЯ НА ТУРИЗМ?/ ВСЯ ПРАВДА О ТУРАГЕНТСТВАХ/ +-РАБОТЫ В ТУРИЗМЕ
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия

По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира
Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён Сергей Лебедев Президент США считает Владимира Путина опаснее Ленина и Сталина Андрей Николаев Украина как полигон. Киев полностью продал независимость государства Дмитрий Плотников
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Последние материалы
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков ждут третьего ребёнка
"Лунная ночь" Айвазовского: Аукционный холдинг опроверг претензии Украины
Учёные США обнаружили, что Марс смогут колонизировать люди с компромиссным типом личности
РБК: Для ВСУ не будут закупать "Пепси"
Как сварить бурый рис
Собаки в семье: особенная связь с детьми
Галкин* сфотографировал златокудрую Пугачёву в кресле с телефоном
Хоккеист Фетисов о продлении бана России: "В ИИХФ не с кем разговаривать и не на кого надеяться"
Морские круизы: идеальный способ познать несколько стран за одну поездку без лишних хлопот
Ликвидирован капитан штурмовиков, брошенный Сырским на деблокаду Авдеевки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников