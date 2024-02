Будущее турагентов под угрозой: они могут исчезнуть

В сообществе Radio Travel в социальных сетях туристические агенты обсуждают свою перспективу: будет ли востребован их профиль в ближайшие 5-10 лет, или их роль большей частью займет искусственный интеллект, изменяя рыночные динамики?

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository