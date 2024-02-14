Будущее турагентов под угрозой: они могут исчезнуть

Кому нужны турагенты, и смогут ли они соперничать с искусственным интеллектом?

3:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

В сообществе Radio Travel в социальных сетях туристические агенты обсуждают свою перспективу: будет ли востребован их профиль в ближайшие 5-10 лет, или их роль большей частью займет искусственный интеллект, изменяя рыночные динамики?

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Большинство участников считает, что в течение следующего десятилетия (а возможно, и раньше) на рынке туризма произойдут значительные изменения, охватывающие все аспекты, включая структуру спроса на туристические услуги. Однако мнения относительно внутреннего и зарубежного рынков существенно различаются. Многие отмечают, что для путешествий по России услуги турагентов уже сегодня не так необходимы: отсутствие языковых барьеров позволяет легко связаться с отелем и забронировать номер, а также приобрести билеты на транспорт. Более того, множество отелей в России активно привлекают клиентов напрямую, предлагая существенные скидки. Хотя сайты-клоны популярных объектов размещения усложняют ситуацию для индивидуальных путешественников, их рост не меняет общей тенденции.

Что касается зарубежных туров, мнение агентов пока не столь пессимистично. Тем не менее, и здесь рынок неизбежно сокращается, поскольку далеко не все клиенты турфирм могут позволить себе зарубежный отдых, как это было ранее. Искусственный интеллект также начинает оказывать влияние на работу турагентов. Хотя нейросети пока не могут сравниться с реальными профессионалами в сфере туризма, идея внедрения голосового помощника, наподобие "Алисы", в систему подбора туров крупных онлайн-турагентств уже сегодня заставляет задуматься о будущем. Всё больше покупателей обращаются к онлайн-платформам в различных сферах, и тенденция эта заметна и в туризме. Например, покупатели часто посещают торговые центры только для примерки одежды, а затем делают заказы в крупных онлайн-магазинах.

"Если темпы развития искусственного интеллекта будут такими же, или даже выше, турагенты будут нужны лишь самым состоятельным клиентам или тем, кто не освоился с технологиями", — комментирует основатель Radio Travel Анжела Галкина. По ее мнению, эти изменения уже происходят на рынке. Многие агенты переквалифицируются в тревел-консультантов для "элитного" сегмента. "Сегодня в основном востребованы семинары и рекламные туры для VIP-клиентов. Эти услуги активно изучают и предлагают агенты, осознавая, что на всех богатых клиентов не хватит", — заключает Галкина.

Интересно, что в дискуссии есть и альтернативные точки зрения. Например, генеральный директор компании Travely Павел Неон утверждает, что скорее всего с рынка уйдут не турагентства, а туроператоры. С его точки зрения, последние "перегревают" рынок, устанавливая высокие цены в условиях, когда экономика испытывает трудности. При этом туроператоры не могут полноценно работать с конечными клиентами — даже крупнейшие из них не обладают достаточными ресурсами для этого. Следовательно, по мнению Неона, туристическая индустрия естественным образом придет к тому, что размоются границы между агентами и операторами. Ответственность будет распределяться не в зависимости от того, занимается ли компания транспортными перевозками и размещением туристов, а по конкретным функциональным задачам. "Тем, кто не рискует и не осуществляет чартерные рейсы, не нужны финансовые гарантии. Если агенты умеют сами работать с DMC и регулярными перевозками, позвольте им свободно работать. Если же туроператоры хотят выжить и заходить в поле розницы — я за здоровую конкуренцию", — резюмирует он.

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