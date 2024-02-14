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Новый закон в России: иностранцам хотят запретить въезд в страну, если они участвуют в деятельности нежелательных организаций

В России могут запретить въезд в Россию для иностранцев, связанных с "нежелательными организациями"

1:42
Туризм

Иностранцам и лицам без гражданства планируется запретить въезд в Россию, если они принимают участие в деятельности организаций, которые признаны нежелательными. Законопроект с таким запретом был опубликован в электронной базе Госдумы 12 февраля.

В России могут запретить въезд в Россию для иностранцев, связанных с "нежелательными организациями"
Фото: http://duma.gov.ru/

Предложенные изменения касаются закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Планируется исключить слово "неправительственной" из подпункта 9 статьи 26.

Если изменения будут приняты, отказ во въезде в Россию смогут получить те, кто участвует в деятельности любой организации, признанной нежелательной в РФ, даже если учредителями или участниками выступают зарубежные государственные органы. В настоящее время отказ во въезде в страну могут получить иностранцы, принимающие участие в деятельности нежелательных неправительственных организаций. Авторы законопроекта считают, что предложенные изменения необходимы для смягчения деструктивного влияния на социальные и политические институты российского общества.

Эксперты в сфере туризма отмечают, что нововведения окажут негативное влияние на развитие въездного туризма в РФ. Это не связано с тем, что большое количество приезжающих туристов являются участниками нежелательных организаций, а скорее с тем, что это еще один барьер, усиливающий негативное восприятие России на международном рынке туризма.

С другой стороны, по мнению руководителя туроператора "Свой ТС" Сергея Войтовича, маловероятно, что политики из недружественных стран будут активно посещать нашу страну в качестве туристов. Поэтому этот законопроект не нанесет серьезного ущерба развитию въездного туризма.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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