Избегайте проблем на отдыхе: почему август в Турции может быть рискованным

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Почему поездка в Турцию в августе не рекомендуется

1:12
Туризм

Российским туристам пояснили, почему лучше не выбирать Турцию для отпуска в августе.

Почему поездка в Турцию в августе не рекомендуется
Фото: ru.freepik.com

Специалисты из информационного агентства "Турпром" выяснили, почему август не является оптимальным временем для посещения турецких курортов и поделились этими причинами с россиянами.

Эксперты отметили, что в августе могут возникнуть серьёзные проблемы с авиаперелетами, включая частые поломки самолетов, что приводит к длительным задержкам рейсов. Также существует риск недостатка мест на переполненных рейсах для путешественников, которые уже приобрели авиабилеты.

Помимо проблем с перелетами, эксперты подчеркнули проблему овербукинга в гостиницах, когда отели продают больше номеров, чем доступно, особенно в августе. Ещё одним недостатком является переполнение гостиниц и пляжей, что вызывает длинные очереди в ресторанах, барах, у бассейнов и на горках и создаёт неудобства для отдыхающих.

Особое внимание было уделено риску заражения ротавирусной инфекцией, который в августе увеличивается, особенно среди людей с ослабленным иммунитетом, впечатлительных личностей и пенсионеров, которым рекомендуется избегать поездок в Турцию в это время.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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